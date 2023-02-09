【後悔莫及】前女友組「破壞女團」拉橫額阻結婚   新郎後悔莫及：很難抬頭做人

▲ 內地一名男子結婚當日，被前女友組「破壞女團」拉橫額阻結婚。

結婚大喜日子，最怕就是遇著前度來搗亂。內地一對新人日前擺酒結婚，怎料遇上一班女子組團阻撓婚禮進行，並且拉起大型橫額表明是新郎的前女友身份，明言特意前來搞破壞。最後新娘及娘家人又嬲又羞，當場迫新郎要有個交代，令到新郎裡外不是人，不知如何是好。

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綜合內地媒體報道，事件發生在雲南昭通，新郎姓陳。2月6日是陳男舉辦婚禮的日子，豈料眾「前女友」突然出現在會場，他們手持一條巨大的紅色橫額，上面印著19個清晰的黃色大字。

我們是陳(X)前女友團隊，今天一定把你搞報廢。

而且這個橫額就正正擋著進入婚宴會場的路。

陳男本打算與一眾親友硬闖，但女團簇擁而上，十分頑強的地守著去路。一對新人呆在原地無計可施，影片中可見新娘的臉黑過包青天，親人們更面面相覷，場面一度十分尷尬。

陳男事後表示，妻子那邊的親人有感顏面盡掉，怒不可遏。回到家中，他們要求陳男立即交代來龍去脈，新娘也氣在心頭，生了一整天的氣，他目前正在想辦法解決。

陳男坦誠當日的破壞女團中有部分確是前度女朋友，其他應該是她們請來的外援幫手，務求把事件鬧大。陳男明言自己感到很後悔，並且語重心長地勸戒他人，

年輕的時候不懂事，對不住的人太多了，大家以後不能像我一樣，還是得忠於一個女朋友，不要像我這樣談(戀愛)，到時候人家要是故意整你的話，自己都很難抬頭做人。

此影片引起強烈迴響，有近14萬的讚好，近5千個留言。網民沒有可憐陳男被破壞婚禮的慘況，反而一面倒支持前女友團隊的所為，並且質疑陳男以前究竟做過什麼才能有此局面，「感謝前女友們幫新娘子逃離火坑，希盼新娘不要動搖」、「劃重點，談了很多女朋友，對不住很多人。」、「前女友這樣做不單單表現出這種男人的談戀愛多花心，也側面反應人品不行，每段情感都處理的不好」、「能讓前女友團到底是乾過啥事啊」、「新娘，你想那麼多姑娘放低臉和名譽鬧這一出，那真是幫你啊，及時止損，為時不晚。」

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責任編輯︰王明芳