【性病危機】27歲單身女子洗牙染梅毒　醫生分享病例引爭議

▲ 27歲單身女子洗牙染梅毒，醫生分享病例引爭議。

洗牙也會有染上性病的危機？有內地KOL外科醫生，近日分享一宗病例，指一名擁有博士學歷的27歲單身女子，離奇感染梅毒，懷疑是因為洗牙感染了梅毒，但該說法其後引來同行質疑，認為「可能性非常低」，而該名醫生也就事件致歉。

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綜合內地媒體報道，現年34歲的網紅醫生高巍，是北京大學第一醫院密雲醫院的急診外科醫生，一直經營抖音頻道「醫路向前巍子」。他早前拍片分享，指有一名27歲女博士每年都會做身體檢查，之前一直很健康，直到今年收到疾控中心通知，才得知自己感染梅毒。

高醫生續指，梅毒主要透過血液、母嬰、性接觸為傳播途徑。該名女病人聲稱自己單身，近期也沒有去做過任何醫美，只在一間小診所洗牙。高醫生研判女病人感染梅毒，就是因為洗牙。

該段影片引起廣泛關注，有網民留言稱「看完影片後不敢再去潔牙」。然而這種說法也引起不少醫生反駁，認為因洗牙傳播梅毒的機率極低。

北京安貞醫院心外科醫生白辰指出，在其接觸的梅毒感染者中，也有人認為自己是因為打耳洞、紋眉、洗牙等行為而感染梅毒，但最後發現，「大多數感染都因性傳播導致。」

面對質疑聲音，高醫生其後也拍片致歉，直認自己「不太嚴謹」，並表示有向口腔科醫生請教，獲回應指洗牙過程中感染梅毒可能性極小，而洗牙之前一般是不需驗血。

據本港衞生署資訊，梅毒由梅毒螺旋菌所致，是經與患者性交時傳染得來的疾病。梅毒的病徵大致可分為3期，男女患者都會出現類似病徵，而患者在潛伏期可能會毫無病徵。

第1期(接觸病菌後10至90天)：

接觸病菌後10至90天，受感染部位會出現不痛的損口(俗稱下疳)。損口通常會出現在生殖器官附近，但有時亦會長在不易被發現的地方，如女性的損口可能隱藏在陰道內。

第2期(出現下疳後6至8星期)：

患者的手背、腳底、腹部或生殖器可能會出現不痛不癢的紅斑；同時也可能會出現感冒的徵狀。就算沒有治療，第2期病徵也可能會在幾個星期後自動消失。不過患者並非痊癒，事實上細菌仍然潛伏於身體內。

第3期(多月甚至多年後)：

梅毒細菌逐漸影響患者的腦部、脊髓及心臟，引致失明、癱瘓甚至死亡。

要注意的是不論在那一期，沒有妥善接受治療的孕婦可將梅毒傳染給胎兒，造成嚴重的後果。

要預防感染梅毒，採取安全性行為是最佳方法，如與一名沒有受感染的伴侶保持專一的性關係；並正確使用安全套。不過，如梅毒損口出現在身體其他部份，安全套也不能提供絕對保障。

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責任編輯：羅嘉欣