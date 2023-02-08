  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 21:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《想見你》推出情人節限定場 柯佳嬿許光漢施柏宇拍甜蜜情人節ID

娛樂 19:31 2023/02/08

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

《想見你》

大熱神劇《想見你》推出電影版，3位主角柯佳嬿、許光漢、施柏宇於剛過去周末來港進行旋風式宣傳，所到之處都吸引大批熱情的粉絲。

《想見你》電影版將於明天2月9日香港正式公映，適逢下周二（2月14日）就是情人節，電影公司特意於2月14日MCL K11 Art House晚上7時40分及Cinema City朗豪坊晚上9時50分推出《想見你》情人節限定場（268元），當中包兩張電影戲票及一個為電影特別製作的錄音帶款式錄音機，於今日（2月8日） 晚上6時起在戲院票房開售，每人限購一套。

錄ID宣傳《想見你》

3位演員中柯佳嬿、許光漢、施柏宇為著情人節檔期特別錄下3條ID為宣傳《想見你》。

他們都害羞講出甜蜜對白，施柏宇直接說「情人節，下班我來接你一起看《想見你》好嗎？」，相信聽到的都很難拒絕。

柯佳嬿則說：「我說《想見你》，你真的會跑來見我嗎？我在戲院等你喔！」之後難掩害羞笑了。

最後許光漢說：「我說了這麼多遍：《想見你》，今天我們真的可以見面嗎？我們戲院見嘍！」片段應讓「許太」心跳加速。

最新影片推介：193+Alina專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】193遇專業造型師不敢「亂講嘢」　Alina提升對自身造型要求

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【毒舌大狀】票房破8000萬筵開百席慶功　Dee哥找數當場跳除褲舞【有片】
12:10 2023/02/07
【毒舌大狀】票房破8000萬筵開百席慶功　Dee哥找數當場跳除褲舞【有片】
【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名　Renci成影壇新星：做好自己【多圖】
19:24 2023/02/07
【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名　Renci成影壇新星：做好自己【多圖】
【想見你】柯佳嬿情路崎嶇愛得轟烈　曾歷離婚傷痛敢於再愛終覓幸福
18:17 2020/05/27
【想見你】柯佳嬿情路崎嶇愛得轟烈　曾歷離婚傷痛敢於再愛終覓幸福

你可能感興趣

【毒舌大狀】票房破8000萬筵開百席慶功　Dee哥找數當場跳除褲舞【有片】
12:10 2023/02/07
【毒舌大狀】票房破8000萬筵開百席慶功　Dee哥找數當場跳除褲舞【有片】
【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名　Renci成影壇新星：做好自己【多圖】
19:24 2023/02/07
【毒舌大狀】楊偲泳沒考慮擺脫「張振朗女友」之名　Renci成影壇新星：做好自己【多圖】
【想見你】柯佳嬿情路崎嶇愛得轟烈　曾歷離婚傷痛敢於再愛終覓幸福
18:17 2020/05/27
【想見你】柯佳嬿情路崎嶇愛得轟烈　曾歷離婚傷痛敢於再愛終覓幸福
柯佳嬿 許光漢 施柏宇 情人節 電影

最高瀏覽

【2023賞櫻秘境】東涌驚艷密麻麻粉紅櫻花海　赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡【內附交通】
11:14 2023/02/07
【2023賞櫻秘境】東涌驚艷密麻麻粉紅櫻花海　赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡【內附交通】
【兩性關係】 太太愈來愈主動 40+丈夫力不從心：純為滿足對方
11:09 2023/02/07
【兩性關係】 太太愈來愈主動 40+丈夫力不從心：純為滿足對方
【AA制】相差15歲女友堅持AA制意外揭一腳踏9船　33歲男感動變震怒：直接分手
今日 10:43
【AA制】相差15歲女友堅持AA制意外揭一腳踏9船　33歲男感動變震怒：直接分手