《想見你》推出情人節限定場 柯佳嬿許光漢施柏宇拍甜蜜情人節ID

▲ 《想見你》

大熱神劇《想見你》推出電影版，3位主角柯佳嬿、許光漢、施柏宇於剛過去周末來港進行旋風式宣傳，所到之處都吸引大批熱情的粉絲。

《想見你》電影版將於明天2月9日香港正式公映，適逢下周二（2月14日）就是情人節，電影公司特意於2月14日MCL K11 Art House晚上7時40分及Cinema City朗豪坊晚上9時50分推出《想見你》情人節限定場（268元），當中包兩張電影戲票及一個為電影特別製作的錄音帶款式錄音機，於今日（2月8日） 晚上6時起在戲院票房開售，每人限購一套。

錄ID宣傳《想見你》

3位演員中柯佳嬿、許光漢、施柏宇為著情人節檔期特別錄下3條ID為宣傳《想見你》。

他們都害羞講出甜蜜對白，施柏宇直接說「情人節，下班我來接你一起看《想見你》好嗎？」，相信聽到的都很難拒絕。

柯佳嬿則說：「我說《想見你》，你真的會跑來見我嗎？我在戲院等你喔！」之後難掩害羞笑了。

最後許光漢說：「我說了這麼多遍：《想見你》，今天我們真的可以見面嗎？我們戲院見嘍！」片段應讓「許太」心跳加速。

最新影片推介：193+Alina專訪