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【週末好去處】蠟筆小新+SPY X FAMILY+鬼滅之刃+迪士尼齊集　BANPRESTO EXPO搶先日本出售限定商品

休閒消費 18:00 2023/02/07

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

「BANPRESTO EXPO 2023 HONG KONG」登陸旺角朗豪坊。

超人氣作品《SPY X FAMILY》主角安妮亞現身朗豪坊連同《蠟筆小新》、《鬼滅之刃》及《迪士尼》合共四大展區，多款首發及會場限定產品供粉絲搶購。

「BANPRESTO EXPO 2023 HONG KONG」將於2月9日登陸旺角朗豪坊，現場將陳列多款造型精緻的人氣動漫商品，當中部分商品更是會場限定，甚至搶先日本發售，動漫迷要密切留意。

【鬼滅之刃】《遊郭篇》迎大結局最後大戰　黃Viu同步跟播見證終章

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四大打卡位

場內更特設超人氣動漫主題展區，包括大熱動畫《SPY X FAMILY》的人氣角色安妮亞，即將於新一季《鬼滅之刃》登場的霞柱–時透無一郎及戀柱–甘露寺蜜璃，適合闔家同歡的動畫《蠟筆小新》野原家一家，以及公主迷至愛的《迪士尼》白雪公主，亦會降臨讓粉絲們合照留念。

期間限定店

場內特設期間限定店出售多款最新人氣BANPRESTO產品，包括人氣作《SPY X FAMILY》及《蠟筆小新》系列產品等，更搶先日本發售ULTRAMAN模型，早買早享受。

【迪士尼2023活動】華特•迪士尼與米奇老鼠銅像今年10月推出　《魔雪奇緣》園區模型及細節曝光

限定精美禮品
為回饋香港粉絲，BANPRESTO EXPO推出多款限定禮品以供換領留念，只需按現場工作人員指示，追蹤Facebook、填問卷等步驟後即會送出，數量有限送完即止。

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BANPRESTO EXPO 2023 HONG KONG
日期：2月9日至2月26日
地點：旺角朗豪坊4樓通天廣場
時間：18：30-22：00（2月9日）
11：00-22：00（2月10日至2月26日）

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