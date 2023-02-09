【渣馬2023】浸大中醫師列2大食療攻略 備戰渣打馬拉松

▲ 周博士介紹兩項保健食療助跑手備戰馬拉松（李芷玲攝）

浸大中醫藥學院臨床部中醫臨床助理教授周志豪博士，昨日（8日）介紹馬拉松賽前保健食療及比賽前中後的按摩小貼士，讓各位跑手在濕熱天氣下仍可以保持最佳狀態完成賽事，以及賽後舒緩肌肉，亦適合濕熱上火的人士參考。

周博士指，現在剛到廿四節氣的「立春」，正值陽氣升發的階段，但因為升發程度還未很厲害，加上潮濕天氣導致脾虛濕困，市民或容易肚瀉，並在剛過去的新年中進食煎炸和難消化的食物，引致「食積」和熱氣。

周博士又稱，選手可於比賽前後飲用湯水「清保涼」，其中蓮子和淮山有助健脾，薏米有助祛濕，湯水中脾為主肉，可助肌肉增長，並保持肌肉力量、賽前防止受傷和賽後促進恢復。

另外針對三焦濕困（三焦分為上焦、中焦及下焦，上焦包括心和肺，中焦為脾和胃，下焦為肝和腎）、表昏朦、口乾及大便爛等，周博士建議飲用五花茶，達至化濕效果。若大便呈糊狀，可加4片生薑，惟有蠶豆症的跑手可用厚朴花代替金銀花，兩項食療均可每天少量飲用。

周博士亦表示，春天與肝相應，市民容易在春天期間感到心煩或睡眠質素變差，即俗稱的「肝火盛」，而肝火太盛會傷及脾胃，周博士建議選手避免進食酸性食物，以減少肝氣升發，讓肌肉在比賽當日維持穩定狀態。

選手在濕熱的天氣下亦要注意寒氣，因冬天轉至春天期間，寒氣還未完全散去，影響氣血運行，特別容易出現關節痛。他建議選手注意保暖，避免進食生冷食物， 如沙律。

周博士亦介紹比賽前中後的按摩小貼士，跑手於比賽前可用雙手拇指羅紋面，交替輕抹印堂向太陽穴分抹，並橫過眼眉，有助放鬆心情及提神，對抗春眠；比賽中途則可兩掌五指撒開，附著於胸肋間隙，由第一胸肋至第八胸肋，由中向兩側推抹，亦可分擦雙脅，停低時指壓強刺激內關、陽陵泉、足三里、委中等，有肋減緩痛楚及防止胸脅痛。

比賽後足痛外洗方，藥材包括桃仁10g 紅花8g 木瓜20g 桑枝20g 半楓荷15g 赤芍10g 毛冬青15g 丹參15g，加入3-4碗水，浸軟藥10-15分鐘，大火煑滾，煮沸後倒出用，用浴盤水浸內外踝（腳眼），並以毛巾浸洗其他患處（小腿肌肉或膝部），直至水涼為止。

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記者：李芷玲