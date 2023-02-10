【想見你】柯佳嬿+許光漢+施柏宇再續前緣　穿越神劇男女神齊談愛與失去

▲ 電影《想見你》主角柯佳嬿、許光漢和施柏宇一同受訪。

「想見你 只想見你 未來過去 我只想見你」由八三夭主唱的《想見你想見你想見你》早已於2019年將劇迷洗腦，聯同有台灣神劇之稱的《想見你》俘虜大家的心。

來到2023年，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的台灣電影《想見你》現正上映，電影延續劇集的故事，命運將黃雨萱、陳韻如、李子維、王詮勝、莫俊傑等多個熟悉的角色再次聯結，送上一份別具心思的情人節禮物。

《想見你》推出情人節限定場 柯佳嬿許光漢施柏宇拍甜蜜情人節ID

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再續前緣

得悉要接拍《想見你》電影版時眾人的心情都有點忐忑，柯佳嬿表示：「很開心可以拍電影，但是一方面又擔心劇本故事已經很完整，對我們來說已經有一個很好的結局，那拍成電影還能說些甚麼？」

她覺得：「電影似是送給一直喜歡《想見你》的觀眾朋友們的一份禮物，這部電影可以圓滿劇集內一些些少少遺憾。」

許光漢形容電影版就似是一場同學會，「可以看看幾位老朋友現在長成甚麼樣子。當然會有新故事、新宇宙、新角色，畢竟是電視版延伸出來的故事。」

施柏宇認同是帶着約見老朋友的心態，「我亦覺得放下心來，感覺真的有一些機會，讓我們跟大家說再見。」

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彼此轉變

柯佳嬿直言今次拍攝的最大感受就是體力沒有以前那麼好，她身旁的兩位好拍檔聽罷忍不住發笑，她謂：「電影有點像我們在模仿當時自己創造出來的這些角色，拍劇集時是在創造，當故事被觀眾記住以後，角色便會有自己的樣子，所以拍電影時真的很像我們要模仿自己，要把當時的狀態和感覺做出來，這是很特別的功課。」

許光漢指：「曾想過角色可以長成怎麼樣，電影版是一個機會可以將之前想過的模樣放在電影版裏。之前有排練過，到電影版之後這條路沒有走得那麼陌生，雖然會有些盲撞，但有時間表可作參考。」

▲ （《想見你》劇照）

柯佳嬿刻意將之前的劇本找出來看「想起一下當時的狀況，幫自己復習。」

施柏宇指：「這次較大的改變應該是外表。」柯佳嬿同意道：「大部分時候都有鬍子。」施柏宇解釋：「當初跟導演討論時想再次呈現當時很純粹。」

柯佳嬿覺得兩位好拍檔都成長了，「他們兩個的眼神都變得（施柏宇：穩重！）不是啊，是變得更有故事。我可能亦有變化，但不像他們變得那麼大。眼神都更成熟了。」

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緊扣角色

成長亦不忘初心，柯佳嬿認為兩位好拍檔一點都沒變，「他們看起來很光鮮亮麗、很帥，但是他們在我心目中都是最開始拍劇集時那個很居家的樣子。」

一人分飾多角考不到柯佳嬿的演技，「我不管我的造型或在哪裏，盡量提醒自己現在是誰。最困難的都在劇集裏，之前有跟導演溝通過，所以在電影版我會比較有方向、概念，更知道要怎樣去做這樣的角色。」

對她來說印象比較深的是黃雨萱，「說再見這件事，有些再見說了很多次，但她沒有真正的放下。我覺得要一直想念一個人，某個層面也是需要非常大的勇氣，她還是不放棄或者覺得她很傻，但我會覺得是她的選擇、她的勇敢。」

她續說：「要忘記一個人或放棄這一切也沒有甚麼不好，她寧願選擇就是要繼續想念這個人，就算我有一點點痛，也是一個很勇敢的選擇。」

▲ （《想見你》劇照）

許光漢很喜歡高中時期的李子維，「我覺得他很純真，他的屁是發自內心的屁，很喜歡那個樣子。王詮勝（冷笑）......做甚麼事情都是天真。」

施柏宇指兩位拍檔是他的前輩，「拍劇集時我太緊張，在他們面前算是新人，拍劇時我可能拉得太緊、軔度不足。放開之後將情緒釋放掉，丟出來的東西會比較多一點。」他代戲中角色莫俊傑說：「經歷過那次之後，有這個機會再次說再見。」

柯佳嬿謂：「我知道他（施柏宇）很想要做好，所以給了自己很大的壓力，之後才發現自己有進步。」

▲ （《想見你》劇照）

回到過去

如果有機會回到過去重遇以前的自己，施柏宇想跟他說一些鼓勵的話：「加油！你很好！你是最棒的！」許光漢會叫他：「撐着！」柯佳嬿問：「已經有點撐不住嗎？」許光漢回答：「沒有。人生總會遇到一些比較撐不住的事，希望給他一個打氣，撐過去就是你的。」

柯佳嬿則希望那個她會喜歡自己的樣子，「這是我長大才發現的事，就是喜歡自己這件事。如果可以回到過去，我希望跟當初的自己說，我希望我可以早一點明白這事情。」

▲ （《想見你》劇照）

遇見未來

假若時光機不是回到過去，遇見未來的自己又會想知道甚麼？柯佳嬿對得悉未來的一切較為抗拒，「我比較不想知道未來的事情，我覺得先知道就不好了，可能會因為這樣子偷懶，或是因為先知道就會覺得反正之後都會這樣，然後就不努力，搞不好未來就改變。我覺得還是未來不要先知道，先知道未來總是有一種被提前，還是希望能慢慢地去體會。」

許光漢笑言：「樂透號碼。突然想到。」施柏宇不約而同地有相同的想法：「樂透號碼。」柯佳嬿忍不住問：「你們有多不想工作？」

不負相遇

陳韻如於電影中的感情線有突破性發展，問到柯佳嬿認為這是樂觀還是悲觀的劇情？她說：「如果後面的事情真的會彼此影響太多，也會影響到彼此的幸福，我可能就不會選擇在一起。我覺得劇本是比較樂觀，因為她還是有開始。」

對於電影版劇情的發展，許光漢認為：「到最後可能未必能填補電視劇觀眾的一些遺憾，中間發現她這個新的故事事、新的宇宙，平行時空的倫理，我覺得當中亦會有新的遺憾。」

電影主題是「去愛、去失去、不負相遇」，問到幾位主角如果不在《想見你》中相遇又會有怎樣的「相遇」？

許光漢說：「可能有點老土，但一切都是最好的安排，可能亦會在其他劇內遇到。」施柏宇則謂：「要3個人同時遇到很難。」許光漢覺得：「可能是交差遇到，跟結果是一樣的。」

施柏宇認為眾人的相遇是緣份，「如果我改變了過去，莫俊傑這個角色會是其他人演，我也不會坐在這邊。不要為了改變甚麼，變得愈來愈好就好。」

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愛與失去

「去愛」與「去失去」，哪樣比較難？

柯佳嬿指：「它可能是一齊的。不是真的要鼓勵我們去失去，鼓勵的是只要經歷了就不會有遺憾，有遺憾都是因為我們當下沒有經歷。它可能是工作上的一個決定，或是感情、親子關係，如果當下我們已經盡了最大的努力，但結果是不好的，也許亦沒有失去，心裏面遺憾的感覺也不會太大。『去愛，去失去，不負相遇』是鼓勵我們要經歷不留遺憾。」

施柏宇肯定地說：「當然就是失去，去愛就會有可能經歷到失去，所以一樣吧。就要好好學習失去，有愛的話就要勇敢去追求，然後做好心理準備。」

柯佳嬿取笑他：「看他就是一個怕失去的人，所以莫俊傑和韻如之間就是有一點點遺憾，他就是沒有跨出來。」

記者：梁樂欣

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