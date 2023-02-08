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【財案2023】葛珮帆倡改政府統計處成「大數據局」　統合開放數據助智慧城市發展

政治 20:47 2023/02/08

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

葛珮帆（左二）提議，把政府統計處改組成「大數據局」統合數據（葛珮帆Facebook圖片）

政府早在2020年提出《香港智慧城市藍圖2.0》，旨在把香港發展成智慧城市。民建聯立法會議員葛珮帆在新一份財政預算案中，提出把政府統計處改組成「大數據局」統合數據，並提出多個有關發展智慧城市的建議。

葛珮帆今日在會見財政司司長陳茂波時，就新一份財案提出多項建議，當中不少涉及智慧城市發展。她提議，把政府統計處改組成「大數據局」統合數據，以引導及監督數據開放與使用，並加設地理資訊及統計專隊，負責收集、分析、整理、及開放有用的數據，助力智慧政府及智慧城市發展。

葛珮帆（右二）今日會見財政司司長陳茂波（左一），就新一份財案提出建議。（葛珮帆Facebook圖片）

就北部都會新發展區發展，葛珮帆提議建立「共用地理空間資訊系統平台」（Common GIS Platform，CGISP），管理當區基建項目，讓持份者查看、搜索、對比、分析和共享各項工程數據資訊，以及發展遠程醫療保健系統，並配合電子健康紀錄互通系統和智能化長者生活戶口，方便長者定期檢查身體，及查詢個人各類生活和醫療等服務的使用情況。

建議亦涉及搶企業搶人才方面，她提議，修訂相關上市條例，並重新恢復及改革創業板，轉至主板的機制，配合國家金融政策、Web3.0、及 ESG 等發展，讓更多中小企業可借助創業板上市集資，又建議為合資格中小企，提供技術支援及資助，推動發展電子商貿。

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責任編輯：關景騰

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