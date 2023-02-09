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【航空業復甦】國泰推本土特色餐點　望生產回復疫情前水平

社會 00:00 2023/02/09

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

參觀國泰航空飲食服務廠房。 （左）行政總裁李載欣。（右）常務總裁盧業恆。（陳靜儀攝）

全面通關下，機場航綫陸續恢復，為配合宣傳香港美食，國泰航空計劃推出更多具本土特色的航空餐點，包括把港式蛋撻及蝦乾海味肉餅煲仔飯等加入飛機餐，又與不同本地品牌合作，如麥奀世家雲吞麵，推廣香港美食及文化。

國泰航空顧客體驗及設計部設計烹飪廚師黃潮傑表示，國泰推出了不少具本土特色及風味的餐點，如港式蛋撻及蝦乾海味肉餅煲仔飯等，以及與不同本地品牌合作，如麥奀世家雲吞麵，以以推廣香港美食，讓更多人了解本土文化。
 

他透露單是研發飛機餐上供應美味的蛋撻，就花了逾9個月，以控制蛋漿及水維持最佳比例，且蛋撻會每日烤焗，以確保食物的空中質素；他表示乘客在空中的味蕾會減弱，故餐點的味道較濃，但會盡力做到與「地面」風味無異。

 

國泰航空推港式滋味飛機餐，菜式如下：

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國泰航空飲食服務行政總裁李載欣表示，航空餐飲需求持續提升，乘客對航空餐食的期望值相應提高，也會維持既定的生產標準。她希望生產餐點數目於年底可回復到疫情前（2019年）水平，配合航班時間，由現時每日生產4萬份餐點，增至8萬至10萬份。李載欣坦言公司招聘人手困難，期望於本月的招聘會聘請逾180位員工，配合生產需求。

為解決問題，國泰亦結合科技與人力，將生產變得機械化（automation ），提升生產效益及品質監控。國泰航空飲食服務商務主管文慧勤亦表示，公司採購了機器協助生產餐點，如以奄列機輔助員工製作蘑茹奄列及原味奄列，無需再逐份以人手煎，8小時可生產6,000份奄列，新引進的刨橙機亦可協助將橙剝皮，提高生產效率。
 

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  • 參觀國泰航空飲食服務廠房。（陳靜儀攝）
     

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記者：梁凱婷

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