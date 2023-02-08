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【簡約公屋】林健鋒︰未做到地盡其用   倡空置校舍改建簡約公屋

政治 22:09 2023/02/08

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經民聯立法會議員林健鋒提議，政府可改劃部分配套成熟的空置校舍用途，作為簡約公屋。（林健鋒Facebook圖片）

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒提議政府，改劃部分配套成熟的空置校舍用途，作為簡約公屋，認為時間較有彈性，成本效益會更好。

林健鋒今日就簡約公屋表態，稱雖然造價「貴左啲」，但若能縮短市民輪候公屋的時間，幫助劏房戶及居住環境欠佳的市民盡快上樓，是值得去做的。「既然三年抗疫庫房都用了6000億，我希望各界亦支持動用260億來興建簡約房屋。」

不過，林健鋒指出，香港並非無地，而是過去因種種原因，未做到地盡其用，指政府目前有不少閒置土地，單是空置校舍已經超過200間，部分未有特定用途，「即使已有用途，政府亦可改劃。」他距離，觀塘、油尖旺、沙田等地的空置校舍臨近市區，配套成熟，如用來興建簡約公屋，成本效益更好。

他又希望，政府可以汲取今次經驗，日後再推出大型建屋計劃或者項目，可以做好解說工作，與各持份者保持溝通。

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責任編輯：關景騰

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