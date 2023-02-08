【男兒當入樽】櫻木花道港版配音員是輔警士沙　堅毅態度自覺與櫻木相似

▲ 櫻木花道的配音員梁志達是一名輔警警署警長。(警聲圖片)

經典日本動畫《男兒當入樽》（SLAM DUNK）電影版正在熱播，港版配音特意找回1995年亞視版本的配音員聲演，勾起港人的童年回憶。其中主角櫻木花道的配音員梁志達，是一名輔警警署警長，其配音技巧原來可應用於警務工作，舉例農曆新年期間，在沙田車公廟維持秩序時向入場人士作出呼籲，亦經常為警隊活動擔任司儀。

最新一期《警聲》訪問梁志達，他指自己一直夢想成為警察，惟未獲取錄，遂在1987年加入輔助警察隊圓夢。他於90年代初擔任地盤文員，經常要以對講機跟工友聯絡，閒時會模仿地盤廣播，獲讚賞扮得維肖維妙，因此對配音工作產生興趣，並於1993年起擔任配音員。

從事配音工作30年，梁志達聲演過無數角色，代表作非《男兒當入樽》櫻木花道莫屬。動畫中的櫻木花道因接觸籃球而燃起鬥志，艱苦操練以增強實力，當中的堅毅精神與梁志達終生學習的態度非常相似，「由於會考成績及英語能力未如理想，故我在工餘時間修讀與管理相關的海外及本地課程，爭取較佳學歷，過程艱辛。」憑藉永不言敗的奮進精神及對學習的熱誠，梁志達最終在2010年至2017年間取得工商管理學士及工程管理碩士資格。

梁志達又指，輔警工作有助於配音時演繹不同角色的喜怒哀樂，「擔任輔警時，我處理過不同案件，包括家長焦急地尋找失蹤子女等。這些真實的情感體會對於我聲演不同角色均能發揮奇妙作用。」現駐守田心分區的梁志達，在農曆新年期間到沙田車公廟維持秩序，「我響亮的聲線十分適合在現場作出呼籲」，而他經常為警隊活動擔任司儀，成功帶動全場氣氛。

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責任編輯：蘇文軒