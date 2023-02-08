【財政困局】中大校董會通過中大醫院順延還款建議　醫院面臨嚴峻挑戰盼立法會支持

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營運不足2年的香港中文大學醫院陷入財政困局，無法如期於3月開始償還40.3億元政府貸款，本周需向立法會闖關爭取議員支持還款方案順延5年。中文大學發言人表示，有關中大醫院向政府順延還款的建議已獲得校董會通過。

中大發言人表示，中大醫院開幕啟用之時正值新冠疫情肆虐本港，導致營運大受影響，大學充分理解醫院面對的嚴峻挑戰。有見及此，中大一直與香港政府進行建設性討論，尋求解決方案，冀令中大醫院可以繼續貢獻香港醫療系統。

成立中大醫院是中大服務香港市民的重要承諾之一，大學十分樂見政府提出今次建議，並承諾全力支持中大醫院向醫務衞生局提供額外醫療服務，以代替償還順延還款的利息。中大很高興建議獲得校董會通過，大學社群亦會繼續支持中大醫院為本港醫療體系作出重要貢獻。

大學期盼建議能獲得立法會支持，並十分感激政府和中大共同合作，確保中大醫院繼續履行使命，引領醫療保健的創新與突破。

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責任編輯：陳展棋

