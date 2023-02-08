【真假生蠔】 卓越食品有限公司再被查出偽造衞生證明書　涉及520公斤愛爾蘭生蠔

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食物安全中心今日（8日）表示，中心一直積極跟進本地進口商「卓越食品有限公司」懷疑虛假衞生證明書個案，並於跟進調查中發現多一張由該進口商向中心提交的衞生證明書有異。中心即時與有關當局聯絡，並確認衞生證明書懷疑屬偽造的衞生證明書。中心亦展開追蹤和跟進行動，並轉介有關個案予本港警方調查。



涉及該張懷疑屬偽造的衞生證明書文件編號為KBG/IEMO0036EC/02012023/001，該批次的愛爾蘭生蠔共約520公斤，已分銷至其他商戶。中心正追查涉事生蠔的分銷情況。調查仍在進行中。如有足夠證據，中心會提出檢控。



同時，中心已經加強查核該進口商進口所有生蠔的衞生證明書，中心在調查今年2月2日的事件和是次事件中，從相關食肆抽取兩個生蠔樣本作諾如病毒檢測，檢測結果屬滿意。有關食肆已銷毁其餘的生蠔。



發言人指出，中心要求當局繼續就事件作深入調查及盡快提供有關調查結果，以避免同類事件發生。中心會與有關當局及本港警方繼續跟進事件及採取適當的行動。

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責任編輯：陳展棋