【財政困局】 馮康稱中大醫院財政仍然穩健　倘按原有方案還款將無法營運

▲ 政府擬容許中大醫院延遲5年還款。(陳永康攝)

營運不足2年的香港中文大學醫院陷入財政困局，無法如期於3月開始償還40.3億元政府貸款，本周需向立法會闖關爭取議員支持還款方案順延5年。中大醫院行政總裁馮康向TOPick表示，當初與政府商定的5年後還款方案有漏洞，因首3年的時間醫院在興建當中，根本沒有辦法得到收入。馮康表示，中大醫院財政目前仍然是穩健，但如要立刻還款，就即刻無法營運。他說在農曆新年後入住率達7成，會陸續加開病床，如延遲還款建議獲通過，有信心可維持現金正結餘。

按照政府提交立法會文件，獨立財務顧問得出，未計及還款安排下，中大醫院2025及2026年分別會達到收支平衡及正現金流；如按原有還款安排於下月起還款，中大醫院至2027年現金結餘會惡化至負20億元。馮康表示中大醫院財政仍然健康穩健，由於醫院運作初期需要大量開支，財政運作未足以向政府還款，「政府即刻要還錢，就即刻無法營運」

他表示，新冠疫情影響私家醫院的服務量及收入，然而最主要問題是醫院啟用不足2年就需要還款，時間太短，他承認當初與政府商定的還款方案有漏洞，原有方案提出首年提款後5年還款，不過當中3年的時間醫院在興建當中，根本沒有辦法得到收入。而當年與政府討論時，預期有很多內地病人前來產子，今天亦不現實。

馮康指出，即使沒有新冠疫情，亦不會期望一間新醫院可以兩年還到錢。由於問題是可以預見，因此院方在一年前已與政府就延期還款作討論，但因為疫情，延至現時才處理。

中大醫院現時只是開放約200張病床，尚有3年時間才全面開放全部516張病床。馮康表示，入住率一直有提升，農曆新年後入住率有7至8成，未來會視乎入住率繼續增加病床。他指，公立醫院輪候時間長，仍認為本港市場有需求，有信心如獲延遲還款，5年後可以維持現金正結餘。兩地已恢復全面通關，對於會否吸納內地病人作收入來源？馮康表示，內地病人會對醫院有幫助，不過暫時未有太大影響，即使早前推出的自費的復必泰二價疫苗，參與人數亦不是太多，醫院的服務對象仍是本港居民。

對於周五到立法會闖關。馮康表示，對醫院財政狀況有信心，他會帶出中大醫院的角色，不是單純為了賺錢的私家醫院。被問到方案不獲通過，有沒有「PlanB」？馮康承認「如唔批都幾麻煩下」，會盡量說服立法會議員。

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記者 陳展棋