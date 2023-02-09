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【娛圈醜聞】韓國影帝劉亞仁涉吸毒被捕　經理人公司：正在積極配合中

娛樂 11:01 2023/02/09

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韓國影帝劉亞仁涉嫌吸毒！

昨日（2月8日），有韓媒指一位30多歲的頂級演員涉嫌吸毒而遭警方調查，甚至更被禁止出境。

在同日的晚上，劉亞仁經理人公司表示，「劉亞仁最近接受了警方的調查，正在積極配合中，所有有疑慮的地方都會解釋，很抱歉讓大家擔心了」。

【吸毒惹禍】藝人吳宗憲兒子吸食大麻被補　父懇請從重量刑：子不教父之過

劉亞仁（IG圖片）

劉亞仁涉吸毒

現年36歲的劉亞仁，因首爾警察廳日前到醫院例行檢查，而被發現他慣性使用異丙酚（Propofol），又指劉亞仁平常除了健康檢查或手術等必要情況，並沒有注射異丙酚。

異丙酚（Propofol）以靜脈注射方式，可抑制中樞神經系統達至全身麻醉和鎮靜的效果，因外觀呈乳白色而被俗稱「牛奶針」。

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演技受認可

劉亞仁曾在第36屆青龍獎中，榮獲最佳男演員。在2016年，他以電視劇《六龍飛天》李芳遠一角，奪第52屆百想藝術大賞的男子最優秀演技賞。

在2021年，他憑主演電影《無聲》獲得第41屆韓國青龍電影獎最佳男演員獎、第57屆百想藝術大賞男子最優秀演技獎，榮獲雙影帝的殊榮，他也奪下了亞洲電影大獎影帝。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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