【租約期滿】The ONE戲院將結束營業　百老匯推尾班車優惠

百老匯院線昨晚(8日)宣布將於2月底結束The ONE戲院,百老匯為答謝戲迷過去的支持,現推出最後優惠。

不少戲迷都對此感到驚訝,紛紛留言表達對The ONE戲院的不捨之情。

百老匯優惠

百老匯院線於FB寫道:

#再見 #感謝

感謝大家多年對百老匯The ONE的支持! 由於租約期滿,百老匯The ONE 將營業至2023年2月26日。

為答謝觀眾支持,由明天2月9日起,凡經百老匯The ONE戲院售票處購買戲票兩張,可獲贈百老匯院線戲票及小賣部優惠券一套* (包括戲票買一送一優惠劵及小賣部套餐半價優惠券,優惠總值: HK$3,500),網上購票觀眾亦可憑戲票換領。

我們期望日後與大家在其他百老匯戲院再次見面~ See you soon 🙂

有關百老匯The ONE的 bcinephile會員部服務將會暫停,會員可到荃灣百老匯及百老匯電影中心辦理會籍申請或延續安排及影碟借還服務之手續。

*數量有限,送完即止; 需受條款及細則約束,詳情請參閱優惠券

