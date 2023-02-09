【愛的教訓】頑皮仔用手機勁㩒外賣埋單$8000 爸爸拒絕硬食用1招教仔

小朋友誤用電話消費出事令父母招致金錢損失屢見不鮮，美國一名6歲男童近日用爸爸手機到外賣平台App勁㩒外賣，最後共花掉1,000美元（約港幣$8,000)，父親見到大堆美食送到門口後大感崩潰，他拒絕幫忙埋單，最後做出一個舉動教訓兒子。

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事發在美國密西根州（Michigan），6歲男孩Mason Stonehouse在睡前與爸爸Keith Stonehouse看電視，由於媽媽有事外出，Mason突然問爸爸可否玩一下手機，爸爸認為Mason今天很聽話，便讓他玩有教育意義的手機遊戲，僅告訴兒子只能玩30分鐘。

外送車來來往往

30分鐘過後，父子正想上床睡覺，門鈴卻突然響起，Keith開門時發現地上擺著一袋食物，原以為是太太早前網購的蛋糕材料快遞，但很快又接二連三有人按門鈴送上外賣，Keith才意識到事情好像不太對勁。

看著家中愈堆愈多的食物，Keith十分困惑，當他看到食物外送平台的通知不停彈出手機螢幕「您的餐點已確認」、「您的餐點製作中」、「您的食物已送達」、「您的訂單已完成」等訊息時，令Mason十分困惑。

舉動令父哭笑不得

原來Mason在外賣平台Grubhub按下多張不同菜式的訂單，前菜是蝦，主菜是雞肉三文治，還有雪糕做甜品，最令Keith哭笑不得的是，Mason所點的都是爸爸喜愛的食物。隨後Mason從房間衝出來問「爸爸，意大利辣肉Pizza到了嗎？」，他才知道是兒子「惡行」，頓時崩潰。

豪爽付小款

結果，全部食物由晚上至翌日早上才完成外送，Keith手機之後傳來短訊，顯示銀行交易出現異常，不幸中的大幸，其中一筆價值439美元（約港幣3,445元）的交易，毋須負責，但所有已完成付款及送貨的外賣訂單共消息約1,000美元（約港幣7,847元）。最令Keith感到打擊的是，Mason在每張訂單都按了25%貼士。

Keith最後堅持要Mason為自己做的事負責，拒絕為他付款，Mason只好拿出自己積蓄「償還」外賣費:

這是每個人都難以消化的教訓，亦是我的教訓！

他希望其他家長引以為鑒，好好教導子女，但兒子Mason受訪時似乎不知自己何錯之有

我錢罌原有115美元（約港幣900元），埋單後只餘1美元（約港幣8毫），有1個，他們拿走了我的錢。

事件中的外賣平台Grubhub事後雖未有退款，但卻為Keith一家提供價值1,000美元的禮品卡作為補償。

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責任編輯︰王明芳