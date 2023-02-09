【育兒心得】子女亂按電梯掣擾亂他人　「超級奶爸」何基佑教1招解決免尷尬

▲ 何基佑分享一招好實用嘅方法，呢招解決幼兒胡亂按電梯按鈕。

乘搭電梯時，不時都會發生幼童胡亂按電梯掣，出現層層停的情況，令家長極為尷尬！超級奶爸何基佑日前在網上分享解決方法，教大家1招方法免除尷尬！

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超級奶爸何基佑昨日(8日)，在其facebook專頁分享「一招解決幼兒胡亂按電梯按鈕」，他指兩，三歲的孩子（特別是男孩）對於按鈕特別情有獨鍾，家中各樣的電器和電子產品，只要是他手可能觸及的都會不由自主地按幾次。相信很多家長都有試過一覺醒來後發現一屋家電無緣無故開動了。即使我們不厭其煩地叫孩子不要按，但同時亦心知這個階段的孩子有一種探索的需要，所以都不會太嚴厲處理。

最弔詭的是，大部份孩子都不至於會無限次重複地按以致電器失靈，一般都是在家長不為意時按三兩次就收手。這不算是下什麼滔天大罪，只要試過幾次，他們的好奇心被滿足過後，情況就會減少。

何基佑續指，令家長最尷尬的情況莫過於在公眾場所特別是在升降機內孩子胡亂按樓層鍵。升降機內都是一群趕時間的人正在等待到達自己的樓層，忽然自己的孩子在迅雷不及掩耳之際按了幾個樓層，升降機內的人都覺得不是味兒，家長在眾人面前罵他又於事無補。比較理想的處理方法就是和孩子一起向升降機內的人道歉，然後在孩子亂按的樓層離開電梯，讓孩子學習承擔後果。不過這些都只屬事後處理方法，難道每次乘搭都要膽戰心驚把孩子綁住才行嗎？有沒有更加正面和預防的方法呢？

記得我當時兩歲多的兒子就是文中提及對按扭着魔的那種人。每次乘搭電梯時他都會跑去按鍵召喚升降機，進入電梯後又會急不及待按開關門鍵和樓層鍵，有好幾次因為太快關門而差點把其他人夾到！因此每次乘搭我都要打醒十二分精神和他鬥快，當有「異常」的舉動時就要馬上出手制止。

何基佑經常告訴家長，與其對孩子說「不要這樣」，「不要那樣」「不要做這個」，「不要，不要...」，何不說出一件他應該做的事呢，再預早協定制定違規和獎賞處理。奈何在乘搭升降機一事上卻不太應用得到，事關家長叫孩「不要按電梯鍵，要安靜站穩」都不一定可以制止他們的小手去按鍵，再者搭升降機這麼一件平常到不得了的事，若果每次都要大事舖張地制定違規處理和獎賞機制，雖則道理是這樣說，但要執行時又的確比較困難和反覆。

於是何基佑想到了一個解決辦法。繼續運用他正向管教的模式，沒有對兒子說一句「不要」，他乾脆告訴兒子說：

進升降機後你可以按已經亮起燈的按鈕。要是你亂安一通，我便不會讓你接觸升降機的按鈕，知道嗎？」（當然如果升降機按鈕設定是那種重按就會關燈的那種則令作別論，反正那些只佔少數）當我們入內後便隨即問他：「你見到哪些按鈕已經亮起了燈嗎？」結果如我所料，他按照協定只按已經亮了燈的樓層，整個乘搭過程沒有人被延誤，而且平靜，輕鬆，愉快。

何基佑補充說，試過幾次之後，兒子覺得不怎麼了，按掣的意欲明顯地減少。

貼文一出，即引起家長熱議，不少家長都讚何基佑這招很有用，「Haha我都係用你呢個方法，係work嘅，不過最大鑊係個仔會超快手㩒警鐘，要同廣播人員道歉，果粒掣係黃色又有個鐘仔樣，可能好吸引佢去㩒，每次搭lift都要好alert」、「而家我仔都係咁，我都叫佢禁著咗果啲」，有網民更真心希望因為太多人而按唔到𨋢而大叫大嚷的小朋友的家長睇到這篇文章，「其實個家長只要在入𨋢時禮貌地問企在按𨋢位個大人借－借過，俾佢小朋友按鍵就可以唔洗個小朋友大叫大嚷，仲順便用埋你個方法去引導小朋友做正確嘅事，有啲家長就係唔理唔理，由得小朋友用大叫大嚷嚟發洩情緒。」

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責任編輯︰王明芳

本文已獲何基佑授權轉載