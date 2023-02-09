【東張西望】彌敦道落車路邊大放「黃金」　大媽：頭先急得濟瀨啊

▲ 大媽佐敦隨地放「黃金」，路上現兩條水流令行人慘中招。

人有三急乃人之常情，但成年人應更有自制能力。日前TVB資訊節目《東張西望》報道，一名大媽於佐敦下車即馬上除褲，並於旁邊的商店放底「黃金」。路上隨即驚現兩條「水流」，記者隨即上前追訪，大媽亦直認不諱「太急瀨咗」。

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昨日（8日），《東張西望》公開了一段大媽於佐敦彌敦道公然大便的片段。從片段中可見，大媽由巴士下車，走到行人路中心時已開始脫下褲子，並走到路旁的診所門前，半蹲並單手背對扶牆，以環保袋覆蓋下身正面大便。

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片段中更可見不出十多秒後路上便出現兩條「水流」，相信亦是大媽的排泄物。然而，有些途人已經發現大媽的行為，急速走避。可是有些途人仍懵然不知，直行直過，甚至慘遭「中招」。

大媽街上如廁了約半分鐘後才慢慢地站起，並準備拿紙巾出來清潔。《東張西望》的記者馬上上前追訪，大媽亦直認不諱回答

係啊！頭先急得濟，瀨咗！

然後才穿回褲子在人群中穿梭，避開記者的追訪。

鏡頭一轉便可看到大媽只顧「逃走」，留下了一地大便及大媽於事後清理的紙巾。

《東張西望》亦隨即訪問涉事診所的職員，職員坦言雖然位於的地段較多流浪漢或乞丐，但從未發生如此的事情，並形容大媽的行為「發神經」。

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責任編輯：羅嘉欣