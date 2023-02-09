【土耳其地震】姊弟瓦礫中受困17小時獲救　7歲姊用身體保護弟弟感動萬千網民

▲ 7歲的小女孩用手護住弟弟的頭部。

土耳其和敘利亞邊界，當地時間6日凌晨約4時發生黎克特制7.8級強震，截至今日（9日）已逾11,000人死亡，相信數字還會繼續上升，而救援隊仍在搜尋倖存者，希望有奇蹟發生。

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天災無情，患難當前仍能體現出親情的偉大！在土耳其地震發生後，與該國接壤的敘利亞一名7歲的小女孩與弟弟被困於瓦礫下，女孩用自己的身體及手保護着弟弟的頭部和身體，維持了足足17小時，最後兩姊弟雙雙獲救，有人用相機拍下這動人一刻，而畫面中女孩臉上保持微笑，令人動容。

▲ 土耳其地震截至今日（9日）已逾11,000人死亡。(法新社)

這張相片來自黎巴嫩常駐聯合國代表Mohamad Safa的Twitter，他寫道：「在廢墟下待了17個小時期間，這個7歲的女孩，一直把手放在弟弟的頭上保護他，現在他們已經安全獲救。我不見有人分享這件事，如果她死了，每個人都會分享！分享正能量……」

大批網民湧入社交網站留言，並紛紛轉載，讚揚姐姐的表現和行為：「小女孩自己處於危難時，仍默默守護着弟弟，令人動容」、「女孩臉上保持微笑，眼中帶着希望」、「這是姐姐出於對弟弟的愛的本能！」、「祝福這對姐弟，希望他們能永遠快樂」、「小孩的愛和韌性令我落淚」。

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責任編輯︰王明芳