【食用安全】男子飲隔夜湯後腹瀉10幾次　半身癱瘓送院證急性腦中風

▲ 男子飲隔夜湯，半身癱瘓腹瀉10幾次送院證急性腦中風。

不少人為了慳錢，都會有食隔夜菜的習慣，但卻不知原來當中有致命風險！內地一名62歲姓徐老伯，日前見家中有一碗放了有點久的肉湯，由於捨不得掉，於是便大口大口灌下。豈料，未幾老伯便開始肚痛，兼狂拉肚子，一連腹瀉10幾次，身體後來更無法自控，送院才知道是「急性腦中風」。

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據內地傳媒報道，該名姓徐老伯飲了放置良久的肉湯後，除了不停肚瀉，左半邊身後來更動彈不得，還出現眼歪嘴斜的情況。家人見狀大驚，於是立刻送他到醫院。醫生經檢查後，證實是急性腦中風，即向大腦的血液供給突然中斷，導致腦組織壞死，所幸經過手術後，才保住了性命。

事實上，類似的案例過往亦屢見不鮮，有女子曾吃了雪櫃內的剩飯後，突然出現高燒、抽搐等症狀，一度陷入昏迷，原因出在剩飯中存在李斯特菌（Listeria monocytogenes）。該菌主要傳染途徑是以食物為媒介，可以在0至45度的環境生存，甚至在冰箱環境依然能夠生長繁殖，因此還被稱為「潛伏的冰箱殺手」。

李斯特菌中毒雖不常見，但死亡率高達30至35%，醫生便建議，冰箱一定要定期清洗、消毒，放在冰箱中的食物生熟要分開，而冷藏過的熟肉食品，再次食用前一定要徹底加熱。

本港婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時表示，李斯特菌在低至零度的冷藏溫度下仍可緩慢地生長。故保質期較長（超過5天）的冷藏即食食物，是感染李斯特菌病的高風險食物。食物長期存放在雪櫃，有機會令李期特菌有充裕時間慢慢繁殖，繼而在保質期內每克食物超逾100個菌落形成單位。進食這些未有進一步烹煮的食物，可能會受感染。

什麼是李斯特菌？

據本港食安中心資料顯示，李斯特菌常見於水和泥土等自然環境，亦可存在於一些食物內。這種病菌可在低至攝氏零下0.4度的環境中生存和繁殖，但一般的烹煮溫度便可消滅。

有何病徵？

患者通常會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如噁心、嘔吐及腹瀉等。部分患者或會出現嚴重併發症如腦膜腦炎或敗血症。孕婦、初生嬰兒、長者、長期病患者或免疫力較弱的人士受感染的風險較高。感染李斯特菌病的孕婦雖然一般症狀輕微，但可能會將病菌傳給胎兒／新生嬰兒，導致流產、胎兒夭折，或引致新生嬰兒患上敗血症或腦膜炎。

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責任編輯：羅嘉欣