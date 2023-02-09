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【請一日假去旅行】李芷晴「再選港姐」奪亞軍受重用　魔鬼身材被注目【多圖】

娛樂 14:50 2023/02/09

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

李芷晴有樣有身材，成為網民新一代女神。

TVB全新旅遊節目《請一日假去旅行》由參加《香港小姐再競選》奪得冠軍及亞軍名銜的何沛珈及李芷晴擔任主持，日前已出發到泰國進行拍攝。出發當日是李芷晴30歲正日生日，何沛珈與製作組在曼谷馳名的猛男海鮮餐廳為壽星女慶生，李芷晴直言驚喜到「經歷咗人生最瘋狂嘅生日」。

據知，節目將有兩女穿水著暢泳的環節，屆時觀眾有眼福！

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【請一日假去旅行】何沛珈泰國派福利　李芷晴難忘遭「女裝猛男」大包圍

魔鬼身材天使臉孔

剛踏入30歲的李芷晴（Stephanie）於2018年參加《香港小姐競選》成功殺入12強，其後獲TVB賞識簽約旗下成為藝員，並入讀短期訓練班。去年10月參加《香港小姐再競選》奪得亞軍兼「最佳進步獎」，再次穿上泳裝亮相，天使面孔配34C、23.5、35.5的魔鬼身材搶盡全場焦點。

Stephanie曾主持六合彩攪珠環節，美貌獲得網民注意被封為「六合彩女神」之稱。

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與「Andy」CP入屋

2020年憑處境劇《愛·回家之開心速遞》中的接龍員工「Elaine」成長駐角色，與「Andy」崔錦棠CP成功入屋。其實過往曾多度於《開心速遞》演不同角色，分別演過婚紗模特兒、無名的大學生，以及島大學生Fanny等，當中島大學生Fanny此角色幾乎與朱凌凌（吳偉豪飾）成為一對。

2021年於《萬千星輝賀台慶》贏得38萬元大獎，同年為健康節目《醫醫，我不想再病了》拍攝短劇，出眾身材備受注目。

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【香港小姐再競選】「六合彩女神」李芷晴打入三強　為再參選一個月時間減十多磅【多圖】

教畫畫維持收入

中大藝術系畢業的Stephanie，畢業後當過設計師及視覺藝術導師，亦曾與港鐵公司製作以小學生為對象的桌上遊戲及動畫教材，並於在校期間透過中大文物館開畫展。

她跟不少新演員一樣經歷等開工的日子，曾接受TOPick訪問時初稱，初入行仍有教畫畫維持收入：「試過一個月只上班一、兩天，心情原來會很差的，那時我不想外出，連朋友相約也不想去。當時的思想會較負面，想的也是不開心的事，並考慮過應該回去教畫畫。不過，幸運是那段日子僅維持了一個月。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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