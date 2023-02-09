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【人生半山腰】梁朝偉入行40年拍節目作紀念　細訴拍戲辛酸含淚感謝神秘女子

娛樂 11:38 2023/02/09

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梁朝偉在這個節目將會真情剖白內心世界。

影帝梁朝偉（偉仔）今年是入行第40年，多年來偉仔演過無數經典角色，深入民心，演技已達「教科書式」演技。

昨日（2月8日）偉仔在微博公布節目《人生半山腰》將會於星期五（2月10日）中午12時上架，令人非常期待。

偉仔率先在微博發布預告片，片中他與好友莊文強導演一起踩單車及燒烤，齊齊暢談往拍戲往事，偉仔更細說拍戲的辛酸事。

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偉仔拍戲有不少辛酸事

他自爆那時工作18個小時：「7天沒有睡過覺，拍《英雄》的時候，『嗄』3條韌帶就撕裂了。多痛苦的地方我都去過，莊文強我們住在華山，從早上7點鐘爬到下午5點鐘。」足見拍戲絕不容易，要成名必需要付出。

隨後，偉仔與莊文強說：「王家衛導演，電影拍了3年那種，我說『阿』跟『唉』有甚麼分別？難道我不會演戲嗎？」

莊文強更笑言：「不要說了，流眼淚了！」偉仔表示現在回想起來，對於他是一個體驗。

偉仔在微博節目《人生半山腰》透露拍戲的辛酸。

感謝神秘女子  台前幕後每位也很重要

散步過後，二人來個「男人的浪漫」坐在營地上，偉仔手持一部平板電腦，期間有位女士以英文說偉仔就像她兒子一樣：「Tony Leung, he like a son to me」。偉仔聽畢後眼泛淚光，不禁用手擦掉淚水然後感動地說：「沒有她沒有今天的我！」

雖然片中沒有指出那名女士是誰，惟足見她在偉仔心中佔一席位。

偉仔續指其實每個人對他也很重要，包括台前幕後，並數出有甚麼人，包括五虎將、王家衛導演、張國榮、鮑方叔、星仔、張曼玉、李安、嘉玲等，而偉仔更表示「沒有這些人，就不會成就梁朝偉變成今天的梁朝偉。」

在片尾，莊文強問他有沒有想過退休時，偉仔只答了「喔」一聲，留待觀眾之後看《人生半山腰》的播出才知道偉仔會怎麼回覆。

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從沒想過做了40年演員   喜歡挑戰不同角色

偉仔亦在微博留言指轉眼已在演員這個崗位上已經做了四十年：「在沒做演員之前我做過好多工作，時裝售貨員啦，會計啦，但是誰能想到，我最後在演員這個職業上堅持了下來，而且一做就做了四十年，我自己都覺得有點不可思議。」

他直言自己很喜歡演戲，喜歡挑戰不同類型的電影和角色：「其實最開始我喜歡演戲的目的是很自私的，就是找到了一個管道，可以把我壓抑的情感發洩出來。雖然是演戲，但每一個角色裏都包含了我真實的情感。」

偉仔演的所有角色都好出色。

感恩可與不同出色班底合作  這個節目成紀念

他指在這40年來對每一個角色都非常認真，並感恩可以與很多優秀的導演演員合作：「對待每一個電影和每一個角色，我都會全力以赴，把努力看成當然，把幸運看成感激。感激我這麼幸運，能夠和這麼多優秀的導演演員合作，還收穫了這麼多影迷朋友的支持和喜歡。」

他自言做這個節目原因，是想在這入行40周年留下紀念，也是給喜歡我這麼多年的影迷朋友的一份禮物：「回顧這四十年的演員人生，我做了喜歡的事，感到很開心很滿足。也謝謝大家，一直以來的幫助和支持，才成就了今天的梁朝偉，入行40年，人生半山腰，向著山頂再出發！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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