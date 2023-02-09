【凍齡女神】郭藹明孖老公劉青雲罕有現身聚會　素顏樣子獲讚皮膚白滑成焦點

▲ 劉青雲同太太郭藹明激罕現身！

有「高學歷港姐」之稱的郭藹明，於2006年開始淡出幕前，專心一意做劉青雲的賢內助！早前郭藹明跟劉青雲出席黎耀祥夫婦搞的新年飯局，激罕現身的郭藹明頓成網民焦點。

兩對夫婦聚會 郭藹明成焦點

日前黎耀祥太太Julia於社交平台分享新年飯局的照片，當中她留言說：「分享我們的春節快樂。」相中所見，劉青雲搭著黎耀祥夫婦的肩膀，而郭藹明即站在青雲背後，更笑咪咪地擺出V字手勢。

素顏上陣的郭藹明架上眼鏡，穿著格仔裇衫，一身簡約的打扮，皮膚白滑的她更氣色不錯，難怪網民大讚55歲的郭藹明保養得宜，果然是圈中凍齡美魔女，又指對青雲夫妻二人罕有出席聚會感驚喜。

▲ 兩對夫婦聚會。

劉青雲與黎耀祥識於微時

其實今次亦非兩夫婦首次飯局，劉青雲與黎耀祥早在80年代入行已經相識，之後多次合作拍劇，包括《銀色旅途》、《燃燒歲月》，雖然當時黎耀祥只是跑龍套角色，但劉青雲一直鼓勵對方。

隨後兩人憑着努力，在影視圈各有發展得到好成績，青雲兩奪金像獎影帝寶座，而黎耀祥亦三度封視帝。

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因《大時代》與劉青雲結緣 為家庭淡出幕前

郭藹明於1991年以碩士畢業生身份回流參選港姐，擁有高學歷的她成為媒體焦點，還獲得國際親善小姐及最佳談吐幽默獎，成為三料冠軍。

入行後郭藹明主力拍攝劇集，更因拍攝《大時代》而與劉青雲結緣，其後因為周慧敏邀請兩人欣賞演唱會才正式相戀。及至1998年郭藹明下嫁劉青雲，為了家庭她選擇淡出幕前，成為青雲背後的女人。

有傳郭藹明因劉青雲放棄在美國太空總署（NASA）的實習工作，但她本人已否認。而劇集《足秤老婆八兩夫》為郭藹明的最後一部主演劇集，2006年起淡出演藝圈。

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興趣多多 專心打理家庭

除了專心打理家庭外，郭藹明認為女人要擁有自己的興趣，她喜歡騎馬和做運動，另外更會學日文，她曾於訪談中說：「因為喜歡睇卡通片，所以學日文，加上去日本旅行時，可以嘗試講下。」

而郭藹明亦坦言暫不會復出，因為丈夫青雲近幾年比較忙，不時在外地拍戲，她希望留在港照顧家中長輩，果然是一個賢妻。

▲ 仲係咁靚。

自有一套護膚方法

現年55歲的郭藹明，樣貌和身型也沒有大變化，皮膚依然白滑細緻，原來她有一套自訂的護膚程序，隨著早晚及天氣轉變而作出改變。

夏天時侯，郭藹明會特別注重防曬、清潔與保濕，另外屬敏感肌的郭藹明於冬天時皮膚易痕癢，因此會轉用一些較滋潤的產品，冬天更會用一些滋潤度較高的面膜，配合按摩，讓皮膚吸收力效果更佳。

另外，她為保持弗爆身型，郭藹明一星期會運動五日，而她最喜歡做yoga，難怪身形十年如一。

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