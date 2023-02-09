【擇偶條件】港男力撐公屋妹勝有錢女　讚具備5大優點︰性格通常好好

▲ 有港男力撐公屋妹勝有錢女，讚她們具備5大優點。

每個人的擇偶條件都不一，但男生都想找個「好女仔」拍拖甚至結婚。近日有港男在社交平台分享住公屋女生的優點，大讚她們性格好，種種表現更勝有錢女。網民對此熱議，認為港女公主病無分階級，並指性格行為如何在於家庭教育。

公屋妹5大優點

該名港男於網上討論區Dcard以「公屋女仔性格好好」為題發帖，表示認識一名家境貧困但性格好的港女，有感只要不是「MK妹」，大多基層女生性格通常好好。他指出住公屋女生的5大優點︰

要求簡單

生活樸素

識做家務

識體諒人

識得獨立

最新影片︰

有錢女4大弊病

港男稱，這些女生即使未能在父母或伴侶得到想要的東西，都不會埋怨，形容她們「好多都好抵錫」。另一方面，他批評有錢女生的4大弊病︰

有少少公主病

自我中心

花錢大使

唔獨立

他補充，有錢女生「冇錢就問屋企攞，對另一半要求極高」。雖然她們打扮得好靚，一般學歷高才藝好，但性格方面還是公屋女生取勝。

網民︰家教更重要

網民並不同意港男以家庭經濟狀況判斷女生的性格，性格好壞與是否有錢並不直接掛鉤，反而家教更為重要。有網民留言，「唔關男女定出身，好睇屋企點教同成長經歷」、「家庭同佢遇到嘅人會影響到價值觀」、「唔關基唔基層事」、「試過公屋EX要我送LV」。

此外，有網民指「港女公主病無分階層」，公屋妹或有錢女都會有公主病。有人覺得港男遇到價值觀好的女生很好難得，感嘆「要珍惜啊樓主」、「好嗰啲一早俾人mark晒啦」。

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責任編輯︰王明芳