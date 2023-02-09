【情人節冷鋒】未來一連6日有雨　情人節氣溫急降最低16度

▲ 未來一連6日有雨，情人節氣溫急降最低16度。（陳靜儀攝）

天文台表示，一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區。今日（9日）天氣大致多雲，日間短暫時間有陽光，有一兩陣微雨。今晚有薄霧。吹和緩至清勁東風。

天文台指，一股偏東氣流會在未來一兩日影響華南沿岸，該區有一兩陣雨及薄霧。受溫暖潮濕的海洋氣流影響，下週初廣東沿岸有霧。預料一道冷鋒會在下星期一（13日）晚至星期二（14日）早上橫過廣東沿岸，該區顯著轉涼，風勢較大。

天文台展望，未來一兩日大致多雲及有薄霧。星期日（12日）及星期一溫暖潮濕及有霧。

根據九天天氣預報，未來一連6日有雨，明日（10日）市區氣溫維持在19至23度，至情人節（14日）天氣顯著轉涼，氣溫急降至16至20度，下周三（15日）氣溫進一步降至14至18度。

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記者：黃穎津