【打擊起底】私隱專員公署1年處理2,100宗起底個案　12人被捕1人判監8個月

▲ 私隱專員公署1年處理2,100宗起底個案，12人被捕1人判監8個月。（資料圖片）

個人資料私隱專員公署今日（9日）發表2022年的工作報告，自2021年底修例打擊「起底」行為至去年底，公署共處理逾2,100宗起底個案，大部分與金錢及工作糾紛有關，共12人被捕。

私隱專員公署去年收到的投訴個案為3,848宗，較2021年的3,354宗上升15%，主要是由於打擊「起底」的新條文自2021年年底生效後，與「起底」相關的投訴有所增加所致。3,848宗個案中，95%的投訴個案涉及投訴私營機構或個別人士，佔3,656宗，其餘5%涉及投訴公共機構或政府部門，佔192宗。

由「起底」有關條文生效至去年底，私隱專員公署合共處理2,128宗「起底」個案，並就當中114宗個案展開刑事調查。公署亦將32宗案件轉介予警方繼續跟進。同期，公署展開12次拘捕行動，共12人被捕。被捕人士將事主「起底」的原因，主要為金錢、工作和感情糾紛，「起底」途徑主要為社交媒體平台。

截至去年底，已有5名被補人士被落案起訴，被裁定罪名成立的有2人，1人已被判刑。該名人士被法院判處8個月即時監禁。

私隱專員公署去年接獲14,929宗公眾查詢個案，比2021年的17,651宗減少15%， 平均每個月處理逾1,200宗查詢個案。

因應透過偽冒電話、電郵或短訊誘騙個人資料的個案呈上升趨勢，私隱專員公署已於去年9月設立「個人資料防騙熱線」3423 6611,，處理懷疑誘騙個人資料的查詢或投訴。截至去年12月底，防騙熱線共收到168個來電。公署去年接獲共707宗有關套取市民個人資料作詐騙用途的查詢，較2021年的557宗增加26%。

在2022年，私隱專員公署接獲105宗資料外洩事故通報，當中41宗來自公營機構，64宗來自私營機構。這些外洩事故涉及黑客入侵，遺失文件或便攜式裝置、經傳真電郵或郵件意外披露個人資料、僱員違規、系統錯誤設定等。

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記者：陳梓蔚