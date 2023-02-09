【TVB視后】吳君祥+冬嬸現身力撐　江美儀與前夫離婚7年後重聚

▲ 江美儀獲前夫吳君祥及前奶奶冬嬸現身力撐。

電影《易經風雲錄》近日上映，TVB出爐視后江美儀亦有份參演，她特意包場廣邀親友一同觀看，到場的觀眾包括江美儀前夫吳君祥及前奶奶冬嬸，十分難得。

曾跟吳君祥秘婚的江美儀，與前夫離婚7年後再次同場，相信二人再見亦是朋友。

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力撐前妻

吳君祥於微博分享一張合照，相中可見，江美儀坐在中間位置，吳君祥和冬嬸則坐在兩旁。

吳君祥寫道：

視后包場看她演出的電影《易經風雲錄》必須攜同母親來支持！

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再見亦是朋友

江美儀與吳君祥於2006年在美國秘婚，二人於2018年宣布情斷並承認於2016年已離婚。

雖然江美儀和吳君祥不再是夫妻關係，二人轉當朋友保持友好關係，江美儀去年亦有出席陳可辛的60歲生日會，而江美義剛剛於《萬千星輝頒獎典禮2022》奪得最佳女主角時，吳君祥也有發文送上祝賀。

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