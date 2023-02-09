【食用安全】台灣檢測日本士多啤梨驗出違規農藥　實測士多啤梨浸洗VS沖洗效果

▲ 台灣檢測日本士多啤梨驗出違規農藥，實測士多啤梨浸洗VS沖洗效果。

日本士多啤梨一向深受港人歡迎，但台灣食品藥物管理署，近日發布邊境檢驗不符合的食品，其中2批來自日本的士多啤梨，被驗出超出台灣農藥殘留容許量標準規定，殘留農藥賽安勃含量達0.03 ppm，最終全部被退運銷毀。

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綜合台媒報道，這2批士多啤梨是由梅村水菓有限公司從日本奈良進口，被驗出殘留農藥賽安勃0.03 ppm，重量分別為57.6及94.2公斤。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，賽安勃在國內僅限瓜果類、花菜類、茶、梨子、蘋果這5項作物使用，因此士多啤梨依規定不得檢出。同時，另有一款印尼進口「LEMONILO速食麵A111」調味料包及辣椒粉包亦檢出有致癌農藥「環氧乙烷」殘留，同樣須依規定退運或銷毀。

除害劑「環氧乙烷」已被歐盟禁止使用，台灣林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海曾指出，環氧乙烷一般多用於設備清潔；而世界衞生組織（WHO）把「環氧乙烷」定義為一級致癌物，倘若人體長期接觸，會導致血癌、乳癌發生。食藥署北區管理中心科長陳慶裕亦曾表示，目前僅有少數國家如美國、加拿大，有限度准許「環氧乙烷」使用在香料、芝麻，作為蒸熏殺菌用途。

而在本港，由於「環氧乙烷」已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心每逢發現有食品被驗出含「環氧乙烷」，都會指示涉事進口商、分銷商將受影響產品下架及停售，並展開回收，並呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。

台灣食藥署在2022年7月亦曾公布，多達11款即食麵的調料包被驗出超標的農藥「環氧乙烷」，涉事產品中有8款來自印尼，其餘3款分別來自越南、菲律賓及日本。點擊下圖看完整名單：

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而美國環保工作組織（Environmental Working Group，簡稱EWG）曾在2022年4月初公布，年度農藥殘留量最多及最少的蔬果名單，分別是「12種最骯髒蔬果」（Dirty Dozen™）及「15種最乾淨蔬果」（Clean Fifteen™）排名，其中士多啤梨連續7年奪冠，而有「超級食物」之稱的羽衣甘藍被檢測出含103種農藥。

EWG通過分析美國農藥部（USDA）及美國食品藥物管理局（ FDA）採集的44,702個樣本，對46種常見蔬果的農藥污染進行排名，點擊睇最多農藥殘留的蔬果名單：

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士多啤梨浸洗VS沖洗效果

士多啤梨已連續多年位於最多農藥殘留水果的榜首，有內地媒體曾委託象山縣食品檢驗檢測中心微生物實驗室做了一個實驗，檢測16份從大型超市、水果批發市場、水果店、士多啤梨種植基地的士多啤梨樣本。檢測項目包括菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌及金黃葡萄球菌。為了保證結果接近真實，工作人員在採購士多啤梨後3小時內完成檢測。

結果顯示，16份士多啤梨樣本中，有3份檢測出大腸菌群，檢出率為18.8%。檢出大腸菌群，說明士多啤梨衛生狀況不佳，食用後或導致急性腸胃炎，故不建議直接入口。而所有樣本均未檢出金黃葡萄球菌及沙門氏菌。

工作人員按日常清洗習慣，用自來水泡洗2次。結果顯示，只餘一份樣本檢出含大腸菌群，另外，所有樣本的菌落總數都有所下降。接著，工作人員再採用另一種清洗方式，先摘除士多啤梨蒂，再用自來水沖洗4次，發現清洗效果比泡洗更好，菌落總數最高減少96%。

由於士多啤梨大多為土栽生長，容易受到泥土中的各類細菌的污染；同時表面凹凸，很容易成為各類微生物藏匿和滋生的場所。所以，吃士多啤梨前最好先將蒂頭摘除，用自來水沖洗3至5次，之後最好再用食水沖洗1次。

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責任編輯：羅嘉欣