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【壽司郎之亂】惡搞壽司郎高中生自願退學　鄰居揭一家慘況：他平時很乖

食用安全 12:52 2023/02/09

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惡搞壽司郎高中生自願退學。

日本壽司郎惡搞事件引起公憤，更拖累母公司「FOOD & LIFE Companies」市值蒸發160億日圓。闖禍的17歲日本高中生早前已出面道歉，但壽司郎堅持從刑事及民事方面追究。近日有鄰居透露，為了不再給學校添麻煩，該名高中生已自願退學。

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該名17歲高中生早前在岐阜縣一間壽司郎分店內用舌頭舔豉油樽和茶杯，並往迴轉帶上的壽司抹口水。事件曝光後，日本網民迅速將高中生「起底」，他就讀的學校亦收到大量投訴電話。早前，高中生與監護人親自到壽司郎道歉賠罪，但壽司郎拒絕接受，並堅持從刑事及民事方面追究。

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近日有當地媒體報道，該名高中生的鄰居透露，他們一家因事件導致身心疲累，為了不再給學校添麻煩，高中生決定自願退學。

鄰居更表示，該名高中生一向是個聽話的孩子，平時會到家裡附近的農田幫忙，一直以來都是留黑髮，在寒假想放縱一下，得到父母的允許後才染金髮，沒想到會惹出這麼大的麻煩。

高中生就讀學校的副校長表示，由於涉及到學生個人私隱，因此不會回答及評論事件，又指學校致力為學生提供安全可靠的學習環境。

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責任編輯：羅嘉欣

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