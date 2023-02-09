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【金像獎2023】《給十九歲的我》入圍最佳電影　張婉婷爭最佳導演獎

娛樂 13:51 2023/02/09

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

《給十九歲的我》

年度香港影壇盛事香港電影金像奬頒獎典禮將於今年4月舉行，今日（2月9日）下午假香港文化中心舉行「第四十一屆香港電影金像奬」記者招待會，公布入圍角逐本屆19項大獎的入圍候選名單。

「最佳導演」＋「最佳電影」入圍名單

由王丹妮公布入圍名單，在「最佳導演」入圍名單方面包括何爵天《正義迴廊》﹑韋家輝 《神探大戰》﹑張婉婷、郭偉倫《給十九歲的我》﹑陳詠燊《飯戲攻心》以及林森《窄路微塵》。

至於在「最佳電影」入圍名單方面《正義迴廊》﹑《神探大戰》﹑《給十九歲的我》﹑《明日戰記》以及《窄路微塵》。

當中近日鬧到滿城風雨的電影《給十九歲的我》均入圍「最佳導演」﹑「最佳電影」以及「最佳剪接」提名！

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最佳電影提名

《正義迴廊》
《明日戰記》
《神探大戰》
《窄路微塵》
《給十九歳的我》

最佳導演提名

何爵天（《正義迴廊》）
韋家輝（《神探大戰》）
林森（《窄路微塵》）
張婉婷、郭偉倫（《給十九歳的我》）
陳詠燊（《飯戲攻心》）

記者：游艾維

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