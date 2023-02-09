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【金像獎2023】「最佳女主角」入圍名單競爭激烈 　兩大影后力戰鄭秀文+蘇玉華

娛樂 14:16 2023/02/09

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鄭秀文《流水落花》

年度香港影壇盛事香港電影金像奬頒獎典禮將於今年4月舉行，今日（2月9日）下午假香港文化中心舉行「第四十一屆香港電影金像奬」記者招待會，公布入圍角逐本屆19項大獎的入圍候選名單。

「最佳女主角」入圍名單

由王丹妮公布角逐「最佳女主角」入圍名單包括蘇玉華《正義迴廊》﹑毛舜筠《阿媽有咗第二個》﹑鄭秀文《流水落花》﹑袁澧林《窄路微塵》以及張艾嘉《燈火闌珊》。

當中袁澧林憑電影《窄路微塵》入圍第59屆金馬獎「最佳女主角」獎項，為其首次獲得影后提名，但最後落選。今次她同樣是首次入圍金像獎「最佳女主角」名單。

至於「最佳女主角」入圍名單有兩大影后毛舜筠及張艾嘉，而早前鄭秀文憑《流水落花》在今屆電影評論學會大獎中獲得最佳女演員獎，加上蘇玉華在人氣大熱的電影《正義迴廊》同樣出色表現，今次「最佳女主角」的候選人方面，必定鬥得難分難解!

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最佳女主角提名
    
蘇玉華（《正義迴廊》）
毛舜筠（《阿媽有咗第二個》）
鄭秀文（《流水落花》）
袁澧林（《窄路微塵》）
張艾嘉（《燈火闌珊》）

記者：游艾維

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