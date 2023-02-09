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【重男輕女】奶奶恨抱男孫狂買男嬰衫　陀二胎新抱崩潰：快被逼瘋

親子 12:08 2023/02/09

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

奶奶恨抱男孫，令陀緊第二胎嘅新抱好有壓力，快要崩潰。

時至今日，仍有不少長輩有「重男輕女」的觀念。最近有一位再度懷孕的新抱，抱怨奶奶思想守舊，恨抱男孫恨到自我催眠，還瘋狂買男嬰兒服，令到她感到非常大壓力，「快把我逼瘋了，她執著於讓我生男孩。」

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據《鏡報》報道，該名新抱在育兒論壇「Mumsnet」上發文，表示奶奶恨抱男孫恨到自我催眠，即使陀第一胎時，已經知道性別是女孫，奶奶仍堅持己見，確信新抱陀仔，還瘋狂買男嬰兒服，

我懷孕14週了，我們確實打算查出孩子的性別，奶奶快把我逼瘋了，她執著於讓我生男孩。奶奶更表示，她知道一定是個男孩。

新抱續指，奶奶還跟孫女說：「媽媽正在為妳生一個弟弟。」她憶起女兒出生時，女兒的衣服都是奶奶在男裝嬰兒部買，奶奶每天的自我催眠新抱陀男孫，令她非常有壓力，快要崩潰，

我真的不知道該怎麼辦，如果她繼續這樣下去，我會像上次懷孕一樣發瘋！我覺得她只想要男孫，因為她的行為方式表現如此，我認為這一切起源於奶奶只生了一個獨生子。

貼文一出，即引起熱議，網民紛紛留言表示有同感，「我的奶奶也是一樣，這是一種投射」、「她想重溫撫養兒子的經歷」；另有網民表示奶奶想要一個女兒，卻有4個兒子，「她真的很想要一個孫女」。

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責任編輯︰王明芳

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