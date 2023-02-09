【移民英國】30歲港女隻身移英臨飛前後悔　4大掙扎位怕做錯決定︰無得黐父母

▲ 一名30歲港女隻身移居英國，但起行前一晚卻感到後悔和恐懼，並提出4大掙扎位。

本港移民潮持續，不少港人選擇移民英國，要跳出舒適圈面對全新環境，也需要極大勇氣。一名年約30歲的港女在網上發文訴苦，稱一個月前決定隻身移居英國，但在起行前一周開始感到後悔和恐懼，她質疑自己的決定是否正確，並提出4大掙扎位。

該名港女日前在「連登討論區」上發帖文，透露自己年約30歲，在香港本身有穩定工作，月入大約3.5萬元，雖然晉升機會微，但工作穩定，與同事關係也良好，「可以話輕鬆、冇壓力」。不過基於社會原因，又有朋友在英國居住，加上當地的途徑比較清晰，因此約一個月前，決定隻身移居英國發展。

港女定於昨日（8日）早上出發，會先到朋友位於倫敦達特福德的寓所暫住一個月，如未能安居就會按原定計劃去曼城。她指由辭職到跟親友告別，都沒有特別感覺，直到臨飛前一星期「感覺來了」，她反覆問自己「是否做錯決定」，加上早前一名27歲港女移英後，不堪生活壓力而輕生，令她感到焦慮，她概括自己有4大掙扎位︰

1. 從沒有在外國生活過

2. 走出comfort zone（舒適區）不容易，還要走到risk zone（風險區）

3. 不能再依靠父母

4. 要離開自己出生及成長的地方

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網民︰最大問題冇得痴父母

她表示，無論如何自己都會走，只是心情忐忑複雜，「仲要一次過面對新環境、唔同語言、自己出嚟一個住，同埋轉工」，她慨嘆以前依靠父母的日子無憂無慮，但現在只希望父母身體健康，自己到埗後一切順利。

好想好似以前咁唔使理所有嘢，黐住老竇、阿媽，一年去3至4次日本，得閒同friend吃好嘢，放工做吓運動、看吓手機，返工同同事講吓笑又一日。

帖文引起網民熱議，有人表示明白港女的處境，但既然已作決定，就以積極心態面對，「揀咗就行落去吧」、「你而家時間太多先會亂諗嘢，落地之後好多嘢要處理，到時你就唔得閒胡思亂想」，點擊圖片即睇更多網民意見︰

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該名港女更新了帖文，表示已順利抵英，並自我激勵稱心態上要敢於接受挑戰同改變，不要再與以前比較；行動上就要定立目標，多嘗試新事物突破自己及賺取經驗；而能力上則量力而為，迎難而上，也要知難而退。最後有事要嘗試找人幫手，有能力和興趣就留低，「如果唔得唔鍾意咪俾5千大元返香港，每日翻工賺錢去日本，香港差極都有工開，有物質主義你享受。」所以無嘢輸！

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責任編輯︰王明芳