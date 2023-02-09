【兒童癌症】3歲女童發燒腳痛患神經母細胞瘤　靠爸爸揸貨車籌高昂醫療費

▲ 內地一名3歲女童發燒腳痛，確診患了神經母細胞瘤。

子女患癌，爸媽無比心痛。被稱為「兒童癌王」的神經母細胞瘤襲擊內地一名3歲女童，該女童持續發燒不退，出現腳痛，看醫生發現是噩耗，為了治療患癌女兒，家人努力籌錢，並靠爸爸揸貨車的收入，可是仍難以應付高昂醫療費。

3歲童患神經母細胞瘤

綜合內地傳媒報道，湖南一名3歲女童萱萱（化名）在去年5月出現發燒、腳痛的情況，及後確診患神經母細胞瘤。萱萱是家中的細女，另有2位姊姊，媽媽形容萱萱患病之前活潑好動，一人可以跑上山頂也不用抱。

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發病時，兩歲半的萱萱發燒不適，到醫院做了全面檢查，醫生懷疑是感染了EB病毒建議住院，可是一星期之後，萱萱持續發燒不退，病況更惡化，淋巴結、肝臟、脾臟相繼開始腫大，血小板也下降，抗病毒治療沒能控制住病情。

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爸媽心痛萬分

半個月後萱萱最終被確診神經母細胞瘤（M期高危組），小小年紀面對癌魔接受連串化電療療，反應嚴重，出現噁心煩躁，終日哭鬧。陪萱萱治療的媽媽看見女兒辛苦，自己卻像甚麼也做不到，心痛又無奈。

看著孩子痛苦的樣子，我心痛萬分，我能做的就是每天淚流滿面地抱著孩子，其他的甚麼都做不了……

其後，萱萱進行惡性腫瘤切除手術，手術後雖然留下20cm的傷口，恢復情況理常，正當家人為萱萱病情好轉而開心時，卻迎來壞消息。因為萱萱的基因檢測報告出了，顯示神經母細胞瘤復發率極大。醫生建議盡早做造血幹細胞移植，否則每次復發對孩子身體會造成更重的損傷，爸媽聽後相當大的打擊。

▲ 小家姐都希望妹妹早日康復。（影片截圖）

治療費用高昂

女兒接受化療、電療、手術，治療費用高昂，已經花了16萬人民幣（約18.5萬港元），而之後造血幹細胞移植手術預計至少20萬元人民幣（約23萬港元）。媽媽表示已經跟所有親戚朋友都借了錢，亦把老家的房賣了也不夠，現在只能靠丈夫開貨車賺取每月5000多人民幣（近5800港元）去維持治療，現時爸爸亦預支了3個月人工，去籌女兒的醫療費。

家人不想因醫療費不足而放棄治療萱萱，爸媽決心救細女，每當看到女兒對他們笑，就更堅定要不顧一切救女兒。內地的社會微公益平台協助萱萱一家，發起眾籌醫藥費，希望延續萱萱的生命。

神經母細胞瘤

據兒童癌病基金顯示，神經母細胞瘤是兒童期常見的腫瘤之一，源自未分化的交感神經節細胞，大約一半的患者是在兩歲前發病的。由於神經母細胞瘤生長迅速，常在早期擴散而且原發部位有多種，因此患者的症狀因人而異。

一般常見的症狀有生長遲緩、厭食、發燒、面色蒼白等；少數患者會出現腹瀉、高血壓及多汗等症狀。由於這腫瘤常常早期擴散，而頭顱骨受癌細胞破壞的情形很普遍，令患者眼眶內出血及腫脹。癌細胞也可能擴散到全身骨骼。

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責任編輯︰王明芳