【照顧者】女星終身不嫁為照顧雙親　告別式上淚別83歲失智父

孝順雙親可謂最佳美德。台灣女星兵家綺父親日前離世，享年83歲。兵家綺曾公開明言，自己終身不嫁只為照顧雙親，如今面對父親離世感到十分不捨，忍不住在告別式上灑淚。

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綜合台媒報道，台灣電視劇演員兵家綺，日前宣佈83歲父親於1月10日與世長辭，並於2月8日舉殯。與兵家綺相熟的台灣藝人朋友，亦紛紛到場出席追思會。

兵家綺淚灑告別式，直認「心中萬般不捨，但必須要放下」，並指父親離世後一周，她幾乎吃不下東西，更無法入眠。兵家綺坦言，那段時間有憂鬱傾向，不願意說話更不願意出門，但因仍要處理爸爸的身後事，而且更要照顧母親，她亦只可勉勵自己：

要打起精神，等到告別式後再好好哭一場。

兵家綺的父親早年已不幸失智，需要別人照料，故49歲的兵家綺亦一早對外揚言自己終身不嫁，只為照顧雙親，多年來亦有履行承諾。兵家綺表示，每晚都期待能與亡父在夢中相見，但可是一直事與願違。直到告別式前一天，她竟在家看到「金黃色霧狀光影」，直覺是父親回來探望自己。

兵家綺於父親離世後一直亦有到佛堂頌經祈福，更向父親喊話：「會再持續持佛回向功德給你，只要你好我就好！」更深情表示：

下輩子，我還是要做你的女兒。

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責任編輯：羅嘉欣