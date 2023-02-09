  • 21°C
香港時間 : 2023209日 (週四) 18:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【照顧者】女星終身不嫁為照顧雙親　告別式上淚別83歲失智父

健康 17:11 2023/02/09

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

孝順雙親可謂最佳美德。台灣女星兵家綺父親日前離世，享年83歲。兵家綺曾公開明言，自己終身不嫁只為照顧雙親，如今面對父親離世感到十分不捨，忍不住在告別式上灑淚。

最新影片

活得健康啲
【活得健康啲】一分鐘簡易瑜伽動作　過年食滯消脂減肚腩

綜合台媒報道，台灣電視劇演員兵家綺，日前宣佈83歲父親於1月10日與世長辭，並於2月8日舉殯。與兵家綺相熟的台灣藝人朋友，亦紛紛到場出席追思會。

兵家綺淚灑告別式，直認「心中萬般不捨，但必須要放下」，並指父親離世後一周，她幾乎吃不下東西，更無法入眠。兵家綺坦言，那段時間有憂鬱傾向，不願意說話更不願意出門，但因仍要處理爸爸的身後事，而且更要照顧母親，她亦只可勉勵自己：

要打起精神，等到告別式後再好好哭一場。

兵家綺的父親早年已不幸失智，需要別人照料，故49歲的兵家綺亦一早對外揚言自己終身不嫁，只為照顧雙親，多年來亦有履行承諾。兵家綺表示，每晚都期待能與亡父在夢中相見，但可是一直事與願違。直到告別式前一天，她竟在家看到「金黃色霧狀光影」，直覺是父親回來探望自己。

兵家綺於父親離世後一直亦有到佛堂頌經祈福，更向父親喊話：「會再持續持佛回向功德給你，只要你好我就好！」更深情表示：

下輩子，我還是要做你的女兒。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【非常醫生】懸壺40年看破紅塵不看淡生死 莫樹錦不言休帶年輕研究員前行
16:40 2023/01/16
【非常醫生】懸壺40年看破紅塵不看淡生死 莫樹錦不言休帶年輕研究員前行
【歷盡生死】媽媽離世成製作同性節目動力　王賢誌：經歷生死後發現性取向只是小事
18:21 2022/12/15
【歷盡生死】媽媽離世成製作同性節目動力　王賢誌：經歷生死後發現性取向只是小事

你可能感興趣

【非常醫生】懸壺40年看破紅塵不看淡生死 莫樹錦不言休帶年輕研究員前行
16:40 2023/01/16
【非常醫生】懸壺40年看破紅塵不看淡生死 莫樹錦不言休帶年輕研究員前行
【歷盡生死】媽媽離世成製作同性節目動力　王賢誌：經歷生死後發現性取向只是小事
18:21 2022/12/15
【歷盡生死】媽媽離世成製作同性節目動力　王賢誌：經歷生死後發現性取向只是小事
生死教育 健康問題 抑鬱症 空軍 演員 電視劇 台灣

最高瀏覽

【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
17:26 2023/02/07
【回南天】天文台預測濕度高達100% 裝修佬教加1樣天然食材令地板速乾
【再見愛人2】艾威心痛前妻病倒終回心轉意　承諾結束分居晒恩愛︰‎不離婚了
13:49 2023/02/08
【再見愛人2】艾威心痛前妻病倒終回心轉意　承諾結束分居晒恩愛︰‎不離婚了
【高齡產婦】56歲高齡媽追生第二胎　兒子30歲無奈做哥哥︰心情複雜
13:11 2023/02/08
【高齡產婦】56歲高齡媽追生第二胎　兒子30歲無奈做哥哥︰心情複雜