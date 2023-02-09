【公民科】公民科內地考察22個廣東省行程先行　4月起中五級優先參加

▲ 公民科內地考察22個廣東省行程先行，4月起中五級優先參加。（資料圖片）

由周一（6日）起本港恢復與內地全面通關，教育局今日（9日）公布本學年公民科內地考察的最新安排，較受歡迎的12個廣東省行程將率先啟動，並因應情況安排陸續加入另外10個1至2天的廣東省行程，安排中四、中五級學生在4月起開始參加；而因於本學年修讀公民科中五級學生對參加內地考察較迫切，當局會安排中五級學生優先參加。

公民科的內地考察屬於該科課程的重要組成部分，旨在讓所有高中學生通過實地考察活動，親身了解國情和國家的最新發展，增進他們對中華文化的認識和欣 賞，提升國民身份認同 。

根據學校早前提交的資料顯示，大部分學校主要選擇廣東省行程，因此，當局將先啟動較受歡迎的12個廣東省行程，並因應恢復全面通關初期的情況，安排另外10個1至2天的廣東省（包括大灣區城市）行程，讓現屆中四和中五學生於本學年4月起至本學年完結前參與。鑑於本學年修讀公民科中五級學生對參加內地考察較迫切，當局會安排中五級學生優先參加。

學生在完成內地考察後，需要進行專題研習，並以個人習作形式向學校呈交報告。學生宜在出發前了解考察行程和參訪點的情況，從不同途徑搜集相關的參考 資料，配合和充實考察的所見所聞和反思，豐富專題研習報告的內容。報告沒有統一的表述格式、字數要求和評核準則。除文字報告外，學生亦可以其他模式，如模型製作、影音短片、網頁，完成研習報告。專題研習不涉及公開評核。評分準則方面，學校須按照公民科課程宗旨，制訂校本要求，自行評核學生在 專題研習當中的表現，並採取適當的方式，例如學生學習概覽、學校成績表，予以反映。

此外，為支援學校籌辦和協助帶領學生參與內地交流 ，加強內地交流效能，教育局亦設立「先導計劃」（計劃），由資深退休校長、教師等提供專業顧問服 務。計劃為個別有需要的學校提供專業顧問服務和人員，協助學校帶領學生進行內地交流，包括達至1:10的師生比例。專業顧問亦會與教師協作，包括協助主 持教師和學生簡介會，以及行程後的經驗分享會。

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記者：黃穎津