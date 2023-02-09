【土耳其地震】土耳其地震女華人死裡逃生　形容滿目瘡痍民眾發冷無家可歸

▲ 土耳其地震女華人死裡逃生，形容滿目瘡痍民眾發冷無家可歸。

土耳其周一（6日）發生7.8級地震，截至今日（9日）死亡人數已超過11,000人，當地不少高樓大廈亦於轉眼之間成為廢墟。有於當地營商的女華人指指目前情況非常糟糕，面對滿目瘡痍的環境，不少人無家可歸，更在凍得發抖。而目前最大的心願僅是 : 一個帳篷、一件厚衣服和一張棉被。

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根據內地傳媒報道，53歲的張女士已經在土耳其經營進出口貿易生意14年，事發當日的凌晨4時多，她碰巧早起如廁，未幾便見重達40公斤的吊燈在猛烈地甩動。由於搖晃劇烈，張女士形容自己 「連滾帶爬地回到臥室、五臟六腑都在翻滾」。但過了一會，眼見震動仍然不停，當下來不及細想，僅穿著拖鞋、短褲、睡衣就趕緊往樓下跑，她發現原來逃生的樓梯上已經擠滿了恐慌的人群，人們跌跌撞撞，一路在尖叫、哭泣、禱告，無比悲涼。

走到戶外時，由於氣溫只有7度左右，而且一直下著雨夾雪，令張女士一度凍得瑟瑟發抖，儘管明白所住大廈或者有倒塌危險，她亦決定沖沖跑回住所拿衣服。事發後，她指遲遲未見有人來救援，政府也沒有提供避難所，形容「當地人要麼躲在車裡，要麼在路邊屋簷下取暖等待，更多的人都在拼命往城外跑」。

受生意夥伴的幫忙下，張女士暫時棲身在城外30公里處的一家工廠。她指目前，當地還沒有恢復供電，大家只能暫時用車上僅有燃油給手機充電，但她不知道要這樣的情況可以還熬多久。 問及她目前最大需要，張女士表示希望有更充足的救援力量和物資，大家現在最需要的就是一個帳篷、一件厚衣服和一張棉被。

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責任編輯：羅嘉欣