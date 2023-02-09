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【COLLAR成員】Marf往首爾出席活動集郵　邱彥筒探班搵Day+Candy

娛樂 12:38 2023/02/09

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

Marf遇上韓國男神李洙赫。

女團COLLAR各成員工作浪接浪，繼許軼（Day）與王家晴（Candy）日前飛抵韓國首爾拍旅遊節目後，邱彥筒（Marf）最近亦獲時尚品牌FENDI邀請，慶祝品牌在首爾首間旗艦店PALAZZO FENDI SEOUL隆重開幕。

昨晚（2月8日），Marf與吳家忻到韓國東大門設計廣場出席派對活動，同場還有韓國藝人李敏鎬、宋慧喬、安俞真、金多美及Zico等，曾是韓劇迷的Marf表示未出發先興奮，笑言此行感覺夢幻。

首次出埠參與時尚品牌活動的Marf，透露出發前一晚興奮致徹夜難眠：「好緊張，好驚帶漏嘢！實在太驚喜，始終第一次出埠進行呢類活動，好感恩所有嘢都安排好齊全，團隊亦對我照顧周到。」

雖然此行短暫，但Marf能夠衝出香港，到外地出席活動，跟不同背景、不同國家、不同單位的人溝通，絕對是擴濶眼界，Marf亦透露為了今次旅程，事前做足準備，重溫了過往曾經有興趣的韓文。

Marf、Kim Jones（Fendi女裝部創意總監）與吳家忻

探Candy Day班齊消夜

此行，最叫Marf感興奮，莫過於跟一眾韓國藝人同場，過往曾是韓劇迷的她大叫感覺夢幻。

Marf表示：「以前好鍾意睇韓劇，呢一兩年少睇咗，不過現場韓國演員演嘅作品，我都有追過；能夠見到佢哋，感覺好特別，因為韓劇對於我同好多人嚟講，都係好夢幻世界，能親眼見到佢哋，感覺好似好唔真實咁，但同時又真實得好緊要。」

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探望搵Day與Candy

而云云韓國藝人當中，Marf表示最希望跟朴寶劍合作，她說：「留意咗佢好耐，由佢做模特兒工作、唱歌演出、跳舞演出、劇集，全部都有睇，以前我好鍾意佢，知道佢工作態度好有禮貌，好有風度、專業，好值得學習，希望首先可以同佢拍戲，然後同佢一齊影相，跟住再同佢一齊唱歌跳舞，雖然跳舞唔係佢主線，但佢跳舞係好得意。」

此外，提到兩位隊友Day與Candy亦同在韓國工作，問到Marf可有抽時間探望對方？Marf透露今次行程中，除有爭取時間品嚐韓國美食，亦有去探班與Day、Candy見面，Marf透露：「難得大家出埠都喺同一個地方，要睇吓佢哋過成點，尤其特別擔心Candy，佢第一次自己出埠，所以探吓佢哋，一齊食消夜。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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