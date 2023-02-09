【恐怖意外】3歲童玩碰碰車撞欄杆　肝臟破裂大量失血休克

▲ 3歲童玩碰碰車撞欄杆，肝臟破裂大量失血休克。（iStock圖片）

家長帶小朋友到主題樂園遊玩時要注意安全。內地近日發生一宗恐怖意外，一名3歲男童在遊樂園玩碰碰車時，不慎撞到欄杆，導致肝臟破裂，更出現失血性休克。

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綜合內地傳媒報道，3歲男童萌萌（化名）早前與家人到陝西西安一個遊樂園，未料玩碰碰車時不慎撞到欄杆，隨即出現劇烈腹痛、嘔吐、意識模糊等症狀，家人緊急將萌萌送往附近醫院，經電腦斷層掃描（CT）後證實肝臟破裂。

由於男童情況嚴重，出現失血性休克，而醫院資源受限，無法進行手術，遂立刻將其轉往西安市兒童醫院，給予抗休克及止血治療，並進行手術，縫合修補肝臟破裂處，所幸手術順利完成，目前男童情況穩定。

醫生提醒，肝臟質地脆弱，血管豐富，容易受到外來暴力或銳器刺傷而引起破裂出血。肝臟損傷後可出現嚴重的出血性休克，並因膽汁漏入腹腔，引起汁性腹膜炎和繼發感染。因此如損傷較大，出血量多，要及早進行手術治療。

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責任編輯：羅嘉欣