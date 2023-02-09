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【給十九歲的我】導演張堅庭為張婉婷發聲　「沒有部份人所說那麼差勁、惡毒」

社會 13:16 2023/02/09

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紀錄片《給十九歲的我》近日持續出現爭議。（資料圖片）

紀錄片《給十九歲的我》近日持續出現爭議，導演張婉婷在處理事件上亦接連被網民抨擊。香港知名電影導演張堅庭今日（9日）在社交平台發為張婉婷發聲，形容其為人「天真」，並不是部份人所說的「差勁、惡毒」；又同意以12歲時父母代簽的同意書作為法律依據「在道德上有欠缺」，指目前撤影是最好的決定。

張堅庭表示，近日紀錄片的討論鋪天蓋地，但指有關張婉婷的描述「脫離了討論、辯論的範疇，用詞惡毒」。他稱認識張婉婷40多年，形容她是一個天真的人，不擅討論，只喜歡問問題，生活上的決定都由丈夫說了算，也只有她這種性格才會用10年時間為學校拍記錄片。而在行家的認知中，香港沒有記錄片市場，開始籌劃時只是奉獻或冒險嘗試。

張堅庭指出，問題原因有兩個，第一是《給》的商業及評論開始太成功，而愈成功對個別演員傷害愈深，他認為用父母簽署的同意書作為法律手段並不合理。第二，他指當一個劇情片導演處理記錄片，肯定會把劇情先於記錄，而且會加入自己的判斷，其實任何一套記錄片導演在剪接、配樂及旁白都有不自覺或自覺的立場，只不過在10年拍攝當中，把個人材料放大。而在《給》，劇情片導演選材會著重「juicy」的素材，把影片的可觀性置於同學的感受之上，這是劇情和記錄矛盾引致的傷害，而在私人試映的好評及隨之試映場的票房成功，變成第二次傷害，這次害及學校及創作團隊，包括了部分學生。

張堅庭又指，阿聆的長文「寫得非常好」，她不是演員，但記錄了的片段在這年代有如月球上的石刻，是一生的印記，演員是永恆的榮耀，於一個普通女學生是長久的傷痕。他表示：

撤影是最好的決定，但要平復傷痕需要一段長時間

他又感嘆：

張婉婷沒有部份人所說那麼差勁、惡毒，相反她是真的天真，古稀之年仍然如此，受的傷害不淺，可憐的是肯為她一齊孭鑊的愛人早她離去，留下她孤身在戰場。

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記者：黃穎津

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