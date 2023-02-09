【食用安全】環保有心人分享自家湯渣　遭狠批寒酸惹網上罵戰

▲ 環保有心人分享自家湯渣，遭狠批寒酸，結果惹網上罵戰： 「人哋做吓好心仲想點？」

物資循環利用是近年的大趨勢，因此有不少人會免費分享有用物資，避免浪費。近日有網民在社交平台群組，免費分享自家老火湯的湯渣，期望減少浪費食物，但相關做法引發爭議，有人惡言諷刺「有冇咁窮呀？」批評分享及領取湯渣的網民寒酸，不過大部分網民則指並無問題，並大讚這個做法既環保，又可以幫到有需要的人。

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最近有網民於網上討論區「連登」，以「香港人有冇咁窮呀？湯渣都要交換拎畀人食？」為題發文，並貼出2張Facebook群組帖文截圖，稱有人於免費分享食物的群組，表示有自家煲湯的湯渣可以分享，如有興趣可以相約領取，於是形容這種行爲「真係物盡其用」。

從截圖可見，其中一名網民指，家人每星期會煲食療湯，因先前有群組成員表示有興趣，遂貼出相信是木耳煲瘦肉的相片，稱可與有需要的人分享：「湯渣太多實在食唔晒，有兩碗今日煲好。」另有一位網民同樣上載湯渣相片，稱如不介意可以領取，並指曾看到有網民送出湯渣，故自己都「試下送」，又提議取回家後「自行加水再煲下可有湯水飲」，表明湯渣一直妥善儲存於雪櫃內，但同時提醒「食安自負」。

帖文引來大量網民熱議，有人認同樓主，認為分享湯渣或會引起衛生問題，不過有更多網民則認為，群組成員自發分享食物是好心所爲，不但支持環保，亦能幫助他人，做法並無問題。

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責任編輯：羅嘉欣