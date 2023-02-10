【30+減肥】簡單7天水煮蛋減肥法　1週激減11磅餐單全公開

▲ 簡單7天水煮蛋減肥法，1週激減11磅餐單全公開。

不少女士也會視減肥為終生事業，其實用對了正確方法，人人也可輕鬆擁有理想身型。外國網站分享了「水煮蛋減肥法」，指出進食雞蛋可加速身體的新陳代謝，從而達到減肥之效。

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根據外媒《HealthyCures》報道，雞蛋內含豐富的營養，如蛋白質以及維他命等，每天只要進食1至2顆雞蛋，便可以滿足人體必需的8種胺基酸。報道更指，若維持食用雞蛋一星期，並減少進食不健康食品，足以加速新陳代謝，更可控制食慾，從而達到瘦身之效。

點擊下圖「水煮蛋減肥法」7天全餐單：

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而TOPick就以上流傳的減肥餐單，訪問家營營養中心營養師陳筠霖（Krista）。Krista指出，餐單內主要是以雞蛋或其他肉類作為主食，即是偏向高蛋白質的一種餐單。

然而，這種餐單會容易出現營養不均衡的問題，例如缺乏碳水化合物、礦物質等。而且更會容易因攝取過多蛋白質，而加重了腎臟負荷。因蛋白質消化後，會轉化成氨基酸，經由腎臟以尿液排出，故此餐單並不建議腎功能虛弱之人士嘗試。

此外，這個短期餐單減去的都是體內水份，一旦回復正常飲食就會反彈。而若攝取不足營養的話，便會很易出現脫髮問題。

▲ 陳筠霖（Krista）- 認可營養師（香港營養師學會）。

同場加映

「家營營養中心」創辦人兼香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）亦曾於Facebook專頁「Kathy營養師 身營心營」分享茶葉蛋新煮法，加入了可樂，就能令雞蛋保有淡淡甜味，又不會增加熱量，適合減肥人士進食。

▲ 可樂茶葉蛋製作材料。（獲「Kathy營養師 身營心營」授權使用）

材料：

雞蛋 8隻

原味可口可樂 500毫升

滷水包 1包

紅茶 2包

豉油 半杯

玫瑰花 適量

冰塊 適量

▲ 製作過程。（獲「Kathy營養師 身營心營」授權使用）

步驟：

1. 把雞蛋清洗後放入鍋中，加入水至淹過雞蛋，蓋上蓋子，開中火煮15分鐘。

2. 待15分鐘過後，把半熟的雞蛋全部掉進去冰水裡，浸泡10分鐘冷卻。（冷縮熱漲使雞蛋產生裂縫，這樣可以讓滷水汁更入味）

3. 冷卻後，拿起匙羹沿雞蛋邊輕輕地敲，使蛋殼出現裂紋。

4. 把可樂倒入鍋子中至6分滿，加入滷水包、紅茶、豉油，最後再加自來水至剛剛淹過雞蛋。

5. 開中火把滷汁煮滾半小時，再熄火浸半小時，重覆步驟兩次即可。如果想更入味，可以把雞蛋連滷水汁和一個新茶包及玫瑰花放入食物盒，放雪櫃隔一晚。

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責任編輯：陳欣潼