【跳級神童】9歲科學小天才花兩年半讀完高中　準備入大學立志當天文物理學家

▲ 美國一名9歲男童花兩年半讀完高中課程，現已準備升讀大學。

神童的學習能力超強，大多會選擇跳級。美國一名9歲男童花兩年半讀完高中課程，現在已準備升讀大學。父母正為他在美國常春藤大學中選校，包括普林斯頓大學、哈佛大學和賓夕法尼亞大學，都是他們心儀的大學。

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想研究黑洞超新星

據美國《紐約郵報》報道，來自賓夕法尼亞州的9歲男童David Balogun在疫情期間，在家上網課，並以不足3年時間完成高中課程，畢業時GPA超過4。他尤其喜歡科學和編程方面的學習，小小年紀已立下志願︰

我想成為一名天文物理學家，研究黑洞和超新星。

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David將個人成功歸功於老師，科學老師Cody Derr讚揚他是一個鼓舞人心的孩子，「他絕對是一個改變你對教學看法的人」。David的父母都擁有高學歷，但他們承認要教養一個如此有天賦的兒子是一項挑戰。媽媽Ronya分享與兒子在一起，她必須超出框框限制，例如在不該玩的時候玩枕頭大戰、在屋裡扔球。

他是一個9歲的孩子，他的腦袋有能力理解和領悟許多概念，這些概念超出他的年齡，有時甚至超出我的理解範圍。

心儀常春藤大學

Ronya指兒子在一年級時曾測試過其天賦，當時他的數學和英語能力已經超過二年級的水平。於是她提出兒子不必上二年級，直接讀三年級。其後新冠疫情來襲，David透過網上課程，在兩年半後完成高中學業，並讀完一個社區大學的課程。

父母正為David尋找一間適合他的大學，他們正在考慮一些常春藤大學，包括普林斯頓大學、哈佛大學和賓夕法尼亞大學。雖然David最喜歡的是學習，但他還有其他愛好，例如運動、武術和彈鋼琴。

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責任編輯︰王明芳