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【請一日假去旅行】何沛珈棄當護士成東張女神　再選港姐奪冠受TVB重用【多圖】

娛樂 18:41 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

何沛珈為TVB全新旅遊節目《請一日假去旅行》進行拍攝。

TVB全新旅遊節目《請一日假去旅行》正於泰國拍攝中，由《香港小姐再競選》奪得冠軍及亞軍名銜的何沛珈及李芷晴擔任主持，日前已跟製作組一同出發。

連日來兩女不斷更新社交平台分享拍攝點滴，當中何沛珈十分識趣地上載好友兼拍檔李芷晴低胸晒事業線的合照，留言稱「幫大家爭取福利」。網民反問何時輪到何沛珈派福利，據知，她們已帶備泳衣同行，隨時拍攝濕身暢泳的環節。

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【萬千星輝賀台慶】何沛珈奪香港小姐再競選冠軍 　李芷晴陳懿德分奪亞季

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東張女神

現年26歲的何沛珈（前名何孟珊，Roxanne）於《2020年度香港小姐競選》決賽中表演水袖舞大獲好評，成功打入五強。

其後獲大台賞識簽約於旗下成為藝員，獲安排加入最受歡迎的資訊節目《東張西望》，正義追訪兼出色主持表現，被網民封為「東張女神」；還有主持過《醫醫，我不想再病了》、《學是疫學非》等健康知識節目。

值得一提是，Roxanne入行前曾於聖德肋撒醫院任職註冊護士，為選美棄當白衣天使。

（Instagram圖片）

【萬千星輝賀台慶】何沛珈棄當護士選美　再選港姐成雙料冠軍圓亡母心願【多圖】

雙料冠軍

她曾在《萬千星輝賀台慶2021》的「新人演員追夢」環節，講起亡母感動全場，重提當年港姐最後五強嚎哭：「喺我參選前媽媽有病，但佢叫我唔好放棄，對生命、追夢亦都係。」第一日拍劇更是母親離世的日子，難怪讓她感觸良多。

2021年，Roxanne加盟處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演細龍生索女秘書「Luna」一角，憑跳椅子舞備受關注，與「細龍生」鄭世豪CP人氣高企，成功入屋。

2022年參加《香港小姐再競選》勇奪冠軍及「更上鏡小姐」一獎，同年首度入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》角逐飛躍進步女藝員，現獲大台備受力捧，工作機會多多。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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