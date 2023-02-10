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【凍齡女神】43歲徐子珊近況曝光　網民倫敦巧遇大讚 : 又高又靚

保健美顏 12:43 2023/02/10

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

43歲徐子珊近況曝光　網民倫敦巧遇大讚 : 又高又靚

現年43歲的徐子珊自2019年年底宣布退出娛樂圈，便鮮有亮相幕前，而且過著極度低調的生活。不過，曾透露有意到外國留學的她，原來已經靜俏俏移居海外，早前更被網民於倫敦「野生捕獲」。網民直指她真人又高又美，即使僅僅對視數秒，已令自己心臟狂跳。由於子珊已將Facebook及IG帳戶都註銷，故有關訊息曝光後，隨即引來大批粉絲關注，並跪求相片。

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於英國遇上徐子珊的網民日前(7日)在小紅書分享，「昨天在地鐵上一抬頭，突然發現面前站著徐子珊，我們對視了幾秒，本人好高好美……一路上我心臟狂跳，後來她在Green Park那一站下去啦。」；又補充指當日的徐子珊將長髮盤起來的，而且身穿休閒裝、再配上馬丁靴，如友人結伴坐地鐵，給人感覺生活相當寫意。

對於一眾網民紛好奇有否拍下女神照片，網民則回覆稱只是「路人粉」，擔心令女神感到打擾，故沒有要求拍照，並只在心裡默默祝福，又強調徐子珊真人狀態甚佳。

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保養心得

事實上，徐子珊自2004年奪得港姐冠軍入行，星途一向暢順，曾主演多部TVB賣座劇集。為了維持最佳狀態，她曾形容自己為減肥達人。對於減肥心得，她指最重要是持之以恆，控制飲食及做運動。她又透露自己為了去水腫，除了長期自製蔬果汁外，更已戒凍飲，指無論咩天氣都飲熱嘢。

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責任編輯：羅嘉欣

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