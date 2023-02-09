【兩性關係】拍拖5年女友遇意外恐成世坐輪椅　港男難共患難：我想分手

▲ 癱瘓又被分手，真係雙重打擊。

患難未必見真情！有港男在討論區發文，自言拍拖5年的女友發生意外，現正昏迷中，即使醒來後也可能會半身癱瘓，需要一輩子坐輪椅，對於突如其來的惡耗，港男直言想分手。

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港男在討論區Dcard以「女朋友突然要成世坐輪椅 我想分手」為題發文，表示自己有一名拍拖5年的女友，已達談婚論嫁的階段，但女友突然遇上意外昏迷，醫生指就算女友醒來，好大機會都要成世坐輪椅，港男面對突如其來的巨變，表示「我完全唔知應該點好」:

女朋友前排發生咗啲意外，醫生話佢好大機會就算醒翻都會成世坐輪椅，我同佢一齊咗5年。其實真係準備同佢求婚，但突如其來發生啲咁嘅事...我完全唔知應該點好。

港男更以So Ching及阿Mo的感情跟自己對比，

我做唔到好似so ching咁，不斷陪喺呀Mo身邊不離不棄。

李啟言（阿Mo）在去年的7月28日MIRROR演唱會的第4場演出時發生意外，被墮下的大型顯示屏撃中受重傷，現仍在留醫，女友So ching在男友重傷後不離不棄，天天到醫院陪伴，給他精神上的陪伴及治療。

港男的帖文引來大批網友留言，網友的反應兩極，有人支持分手：「未經他人苦，莫勸他人善」、「留下是情份，離開是本份」、「我覺得冇問題，因為你負擔會大咗，同埋老實講，佢同之前嘅佢唔同咗（目前嚟講係身體上）。可能有人會話你冇人性呢啲，但其實我覺得唔到外人嚟評論。」

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有人就覺得港男不知什麼是愛：「其實呢，結婚係有宣誓嘅，當中有講口無論是順境或是逆境，富有或貧窮，健康或疾病，我認同想縮係人之常情，但係上面認為即閃嘅人，求下你哋唔好同人拍拖結婚呃蝦條。」、「大難臨頭各自飛，這就是愛情。」、「你原本都諗住求婚啦，咁就算佢發唔發生意外都係一生一世…唔通你同佢結咗婚之後佢發生意外，你又要離婚？」

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責任編輯︰王明芳