【47人初選案】控方指鄒家成為「墨落無悔」聲明書發起人　何桂藍相信當選人用盡方法於議會抗爭

▲ 法院外大批警員註守。（梁偉榮攝）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，案件今（9日）踏入第4天審訊。控方續宣讀開案陳詞指，何桂藍及鄒家成等被告支持在議會抗爭。「墨落無悔」聲明書發起人之一的鄒曾拍片解釋，參選人毋須簽署共同綱領，故不能讓民主派單方面撕毁約章。何則提及幻想政府會因民主派取得35席以上便會實現承諾是不太適宜，相信當選人會用盡方法在議會抗爭。

控方今續宣讀開案陳詞，涉及參選新界東的被告何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷及梁國雄的言行指控。

本案為高等法院案件，不設陪審團，今移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

案件共有31人認罪，其餘16名被告則否認控罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明，控罪指被告於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段宣揚、進行或參與1項謀劃。

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控方指前《立場新聞》記者、報稱獨立民主派的何桂藍，在Facebook宣布參選，並以「一息尚存 力戰不降」作為參選宣言，文中提及「國安法壓境⋯⋯識時務者，會笑我哋螳臂擋車」、「但佢哋永遠都唔會明白⋯⋯反抗，先可以改變到香港嘅宿命」。控方指，何在《國安法》壓境下堅決反抗，決意在議會戰線抗爭，承諾與民主派共抗極權。

控方指於初選論壇及民間論壇上，何強調議會戰線是要「將立法會變成人民嘅武器」，需要最多抗爭派入議會，才可突破中共為香港設下的死局。對於政府會否在民主派取得35席後實現以往沒有實現的承諾，何坦言「我覺得抱有呢個幻想呢，可能係唔太適宜喇而家」，何相信當選的立法會議員應用盡一切方法繼續議會抗爭，繼續施壓。何又發文呼籲民主派團結，透過初選策略性配票及防止𠝹票，盡量取得最多議席。

於初選勝出後，何在內的13名勝出被告出席抗爭派記者會，重申會行使權力對抗政府，包括無差別地否決預算案以迫使特首回應五大訴求。何報名參選立法會，因其對《國安法》的立場被取消資格。辯方一度指何不在出席者名單上，爭議何是否在場。法官表示這屬在場證據的爭論，指示先讓控方完成開案陳詞。

人民力量主席時任立法會議員陳志全，其政黨被指發聲明支持初選及參選人應受共同綱領約束。控方指，陳在網台節目上展現其對戴耀廷的政治議程有充份認知，並承諾人民力量會全力支持謀劃。陳在街站拉票時，稱參與初選的人已經「將個人或政黨的利益放埋一邊」，無論誰當選也要不惜運用《基本法》賦予立法會議員的權力否決預算案，迫使政府回應五大訴求。警方搜屋發現，陳在記事簿寫道「點解要簽『自殺聯署聲明』攬炒面對強權 要有『置諸死地而後生』決心」。

控方指，鄒家成自視本土抗爭派。鄒在Facebook發文稱要與「殖民者設計嘅議會制度攬炒到底」，鄒亦與共同草擬「墨落無悔」聲明書的梁晃維及張可森，於影片中解釋發起的理念，強調簽署聲明的重要性。

鄒指，戴雖不要求所有參選人簽署共同綱領，但3人認為不能讓民主派單方面撕毁約章，甚或乎撕毁香港民族對未來的想像。梁晃維指不能估算初選完結後勝選者會否堅持參選立法會，或入議會後履行承諾，故由參選人承擔責任，草擬該聲明書。

控方指於初選論壇上，鄒稱香港需要具「攬炒」意思的抗爭者衝擊體制，其參選目的是要宣揚香港民族主義，「要建立一個民族出嚟，我哋先能夠對抗到中華民族嘅入侵」。控方指，鄒不但提倡「攬炒」，其倡議建立香港民族更有謀反意念。

鄒勝選後與部分同案被告出席抗爭派記者會，重申要否決預算案，使特首回應五大訴求，鄒並指初選有多名本土抗爭派勝選，提倡應讓本土成為主流。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣