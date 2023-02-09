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【醫生盜竊】醫管局女高層與醫生丈夫涉超巿偷食物　男醫生供稱以為已掃描所有貨品

社會 14:11 2023/02/09

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被告趙名宇（右）及莊慧敏。（資料圖片）

醫管局總行政經理莊慧敏涉夥同骨科醫生丈夫趙名宇，在黃埔1間超市偷竊日本西瓜及壽司等總值逾1,600元的食物，被控盜竊罪，案件今（9日）於九龍城裁判法院續審。裁判官批准2名被告的口頭招認呈堂。趙自辯時稱，他購物後沒有查看價錢的習慣，並指當天付款時亦沒有查看金額，又指自己於自助付款機時以為已掃描所有貨品。

被告為趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生。2人被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑永旺（香港）百貨有限公司偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元。

裁判官裁定2名被告的口頭招認、補錄警誡證供，以及警誡錄影會面屬出於自願，批准上述證供呈堂，並裁定表證成立。

被告趙名宇自辯時指，由於他與妻子均工作繁忙，平日由岳母代為到超市購物。案發時幼女正在杭州讀書，因疫情關係，幼女學校附近有3區封控，趙遂與妻子決定安排幼女回港。

趙供稱，案發時由於有收銀員的櫃枱已大排長龍，因此選擇到自助付款機付款。由於當天已決定安排幼女回港，故付款時以手機搜尋航班資料，同時亦以手機登入超巿會員致分心。

趙續指，當他掃描條碼登入會員時，自助付款機會發出「咚咚」聲，與掃描貨品條碼的「嘟嘟」聲相似，附近收銀機亦發出相似聲響，

趙指，當時由他負責掃描貨品條碼，妻子則負責將貨物放入購物袋，但他當時未有留意妻子在做甚麼。趙承認當時因拾回滾走的密瓜，而未有掃描布丁後按下數量。

趙憶述，當時曾購買購物膠袋，因此曾有男職員走近他們，並有其他職員在附近，不會膽敢偷竊。趙供稱，他於購物後沒有查看價錢的習慣，當日付款時亦沒有查看金額，趙強調當時以為已掃描所有貨品。

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記者：梁錦麟

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