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【Netflix劇集】《安眠書店4》今晚上架 文青殺人狂轉攻倫敦4大看點

娛樂 14:58 2023/02/09

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人氣Netflix劇集《安眠書店4》今晚上架，文青殺人狂從美國移師英國倫敦，化身大學教授，周旋於上流圈。（Netflix劇照）

驚悚劇集《安眠書店》前年年底播畢第三季後，全球影迷即將可以在今晚欣賞到最新一季。

在第三季的最後，主角 Joe 殺了老婆 Love（Victoria Pedretti飾）並偽裝自己遭到毒手後，將兒子 Henry 交給陌生人收養後，便逃到巴黎，令人猜想他要去找心儀的圖書館職員 Marienne（Tati Gabrielle飾）。

早前官方發布的預告片中，新一季的背景揭曉，原來 Joe 真的由美國去到歐洲，不過並非法國，卻是英國倫敦。這一季中，這位文青跟蹤兼殺人狂，將有新工作、新對象，更有過去的女角色回歸，以下6大精彩看點：

1. 《星期三》女主角回歸

曾在第二季出演 Joe 鄰居的少女Ellie（Jenna Ortega飾），早前以另一齣 Netflix 大熱劇集《星期三》的同名主角角色受到全球關注。

製片人 Sera Gamble 表示：「安眠書店第四季將會再次看到 Ellie，因為我們想要傳達，Joe 的過去還是有人存在。而 Ellie 確實對 Joe 構成了威脅，因為她完全掌握了 Joe 的身份，以及知道他做了甚麼。」

《星期三》女主角Jenna Ortega 曾出演第二季，是少數的倖存角色，今季將再驚喜現身。（Netflix劇照）

2. 故事搬至歐洲背景

從宅男氣質的文青美國爸爸，Joe 在新一季搖身一變成為留着鬍子和蓄一頭捲髮的儒雅大學教授。

預告來中，他在倫敦展開新生活，並隱姓埋名成為教授，更踏入過去自己最不屑的上流社會圈，他將如何周旋於這一群名流之中，令人期待。

男主角 Joe 從書店職員「晉升」為大學教授，詐騙手法令人期待。（Netflix劇照）

3. 重遇上季圖書館職員

在上一季結尾讓 Joe 神魂顛倒的美麗圖書館管理員 Marienne 也確定回歸第四季，飾演者 Gabrielle 更指：「希望 Marienne 可以察覺到Joe 的真實意圖，並成為 Joe 的對手，我很想看她打敗Joe 。」

本季 Marienne 的造型大變，從黑短捲髮變成一頭金色辮髮，眼神更變得嚴肅冷酷，不似上季的幽默開朗，令人好奇當中轉變。

上季與 Joe 有過曖昧感情綫的圖書館職員 Marienne，今季同樣回歸。（Netflix劇照）

4. 新季女主角反跟蹤

第四季搬至英國，自然加入全新陣容，女主角找來 Charlotte Ritchie，曾演出過《哈利波特：火盃的考驗》、電視劇《呼叫助產士》等。

這次她將在劇中飾演「Kate」，是一名藝術畫廊總監，聰明獨立卻多疑。

Kate從一開始遇見 Joe，就對他抱持懷疑的態度，認為他不像表面上的正直，更有似監視 Joe 的舉動。

這次的女主角是位個性多疑的藝術畫廊總監，與 Joe 的交手將刺激精彩。 （Netflix劇照）

記者：王嵐

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