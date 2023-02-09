【Netflix劇集】《安眠書店4》今晚上架 文青殺人狂轉攻倫敦4大看點

▲ 人氣Netflix劇集《安眠書店4》今晚上架，文青殺人狂從美國移師英國倫敦，化身大學教授，周旋於上流圈。（Netflix劇照）

驚悚劇集《安眠書店》前年年底播畢第三季後，全球影迷即將可以在今晚欣賞到最新一季。

在第三季的最後，主角 Joe 殺了老婆 Love（Victoria Pedretti飾）並偽裝自己遭到毒手後，將兒子 Henry 交給陌生人收養後，便逃到巴黎，令人猜想他要去找心儀的圖書館職員 Marienne（Tati Gabrielle飾）。

早前官方發布的預告片中，新一季的背景揭曉，原來 Joe 真的由美國去到歐洲，不過並非法國，卻是英國倫敦。這一季中，這位文青跟蹤兼殺人狂，將有新工作、新對象，更有過去的女角色回歸，以下6大精彩看點：

1. 《星期三》女主角回歸

曾在第二季出演 Joe 鄰居的少女Ellie（Jenna Ortega飾），早前以另一齣 Netflix 大熱劇集《星期三》的同名主角角色受到全球關注。

製片人 Sera Gamble 表示：「安眠書店第四季將會再次看到 Ellie，因為我們想要傳達，Joe 的過去還是有人存在。而 Ellie 確實對 Joe 構成了威脅，因為她完全掌握了 Joe 的身份，以及知道他做了甚麼。」

▲ 《星期三》女主角Jenna Ortega 曾出演第二季，是少數的倖存角色，今季將再驚喜現身。（Netflix劇照）

2. 故事搬至歐洲背景

從宅男氣質的文青美國爸爸，Joe 在新一季搖身一變成為留着鬍子和蓄一頭捲髮的儒雅大學教授。

預告來中，他在倫敦展開新生活，並隱姓埋名成為教授，更踏入過去自己最不屑的上流社會圈，他將如何周旋於這一群名流之中，令人期待。

▲ 男主角 Joe 從書店職員「晉升」為大學教授，詐騙手法令人期待。（Netflix劇照）

3. 重遇上季圖書館職員

在上一季結尾讓 Joe 神魂顛倒的美麗圖書館管理員 Marienne 也確定回歸第四季，飾演者 Gabrielle 更指：「希望 Marienne 可以察覺到Joe 的真實意圖，並成為 Joe 的對手，我很想看她打敗Joe 。」

本季 Marienne 的造型大變，從黑短捲髮變成一頭金色辮髮，眼神更變得嚴肅冷酷，不似上季的幽默開朗，令人好奇當中轉變。

▲ 上季與 Joe 有過曖昧感情綫的圖書館職員 Marienne，今季同樣回歸。（Netflix劇照）

4. 新季女主角反跟蹤

第四季搬至英國，自然加入全新陣容，女主角找來 Charlotte Ritchie，曾演出過《哈利波特：火盃的考驗》、電視劇《呼叫助產士》等。

這次她將在劇中飾演「Kate」，是一名藝術畫廊總監，聰明獨立卻多疑。

Kate從一開始遇見 Joe，就對他抱持懷疑的態度，認為他不像表面上的正直，更有似監視 Joe 的舉動。

▲ 這次的女主角是位個性多疑的藝術畫廊總監，與 Joe 的交手將刺激精彩。 （Netflix劇照）

記者：王嵐