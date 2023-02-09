【醫學突破】袁國勇團隊發現新冠病毒人傳人　獲《刺針》選為醫學里程碑發現

▲ 袁國勇團隊發現新冠病毒人傳人，獲《刺針》選為醫學里程碑發現。

適逢權威性國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）創刊200周年，該刊揀選了34篇論文，紀錄200年來的醫學突破。其中港大微生物學系團隊的論文是香港唯一的入選論文，該研究是全球首次證實新冠病毒可透過人傳人的方式傳播。

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香港大學（港大）李嘉誠醫學院微生物學系團隊，在2020年1月24日發表一篇有關新冠病毒的論文。研究團隊由袁國勇教授、以及陳福和醫生帶領，與港大深圳醫院合作，全球首次證實新冠病毒可透過人傳人方式傳播。

當時新冠病毒正在爆發初期，仍未證實病毒可人傳人。研究團隊在2019年底曾到訪武漢的深圳家庭，一家7口中有6人中招，在分析家庭成員間的傳播鏈，收集臨床樣本作病毒基因列序，首次證實新冠病毒可人傳人，以及有可能透過旅遊等人口流動，在城市間擴散。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，這個家庭個案患者提供了重要線索，為防範新興傳染病廣泛傳播做好準備。

國際權威性醫學期刊《刺針》創立於1823年。為慶祝創刊200周年，期刊今年選出歷來刊登過的34篇具有突破性科學發現的論文。港大微生物學系團隊的論文是香港唯一的入選論文。

而同被《刺針》列為具里程碑意義、有關傳染病重大發現的論文，包括外科手術的消毒及無菌操作（1867年）、盤尼西林作為抗生素的應用（1940年），以及在胃活組織中發現幽門螺旋桿菌（1983年）等。内地兩篇分別研究新冠病毒的臨床表徵（2020年）及抗生素抗藥性（2015年）的論文也入選。

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責任編輯：羅嘉欣